Z medaljama za zasluge na vojaškem področju za hrabro in visoko strokovno človekoljubno akcijo reševanja ponesrečencev na slovenski tovorni ladji Tamar 24. aprila je predsednik republike Borut Pahor danes v New Yorku, kjer je bil ob 25-letnici članstva Slovenije v OZN, odlikoval pripadnike 102. bojne padalske enote in pripadnike 103. reševalne eskadrilje 106. polka letalske nacionalne garde New York.

Na reševalno misijo na ladjo Tamar, ki jo je po eksploziji v shrambi opreme za vzdrževanje ladje zajel požar, je odšlo sedem najbolj izkušenih padalcev reševalcev, akcija pa je do namestitve slovenskega mornarja v bolnišnici na Portugalskem trajala več kot 50 ur. nr