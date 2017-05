Nogometaši Gorice so si po zmagi nad Olimpijo z 1:0 priigrali evropsko vozovnico za novo sezono. Ljubljančani so krog pred koncem prvenstva na drugem mestu izenačeni z Gorico, četrte Domžale pa so si z remijem v Kidričevem prav tako zagotovile evropski nastop. S slabimi predstavami nadaljujejo prvaki iz Maribora, ki so komaj remizirali proti odpisanim Radomljam (1:1).

Gorica prekinila tradicijo Dogajanje v okolici goriškega Športnega parka je dalo vedeti, da je tekma z Olimpijo nekaj posebnega. Pred blagajnami se je vila dolga vrsta, tribune so se lepo napolnile, na fotelje na VIP-tribuni je sedlo veliko opazovalcev z beležnicami v rokah. Zanimali so jih posamezniki, navijače pa predvsem, ali bo goriška želja po zaostritvi boja za drugo mesto močnejša od ljubljanskega krmarjenja med prvenstvenim in pokalnim ciljem. Tradicija je bila krepko na strani Olimpije, ki se je v zadnjih štirih letih z vseh gostovanj na goriškem vrnila neporažena. Načrt, da bi nadaljevala v tem slogu, je dobil majave noge že v 20. minuti, ko je Žigon z desne podal Osujiju, ki je iz prve matiral Vodiška. Za svoj drugi letošnji zadetek, a za najpomembnejšega, saj je bil dovolj za največjo spomladansko zmago. Seveda je bil ta že prej, pa tudi skozi preostalih sedemdeset minut na velikih preizkušnjah: že pred goriškim zadetkom so po prodoru Boatenga, ki ga je zaustavljal Boben, Ljubljančani zaman zahtevali najstrožjo kazen, domači trener Srebrnič pa je ostal brez poškodovanega kapetana Škarabota, namesto katerega je na levi bok poslal branilca Jogana. Olimpija je bila tudi po odmoru odločena, da si priigra preobrat, a enostavno ni imela dovolj učinkovitih napadalcev. Ko pa je v napeti končnici sodnik Bukovec z manjšo zamudo ob očitni asistenci sodnika za golom le dosodil najstrožjo kazen, ko je Jogan nepravilno zaustavljal Abassa, se je zalomilo še Miškiću. Junak neposrednega dvoboja je namreč postal Grega Sorčan, ki se je pantersko pognal proti žogi in jo izbil v prečnik ter nazadnje zanesljivo ukrotil. »Nisem razmišljal toliko o tem, kako bi strel ubranil, ampak bolj o tem, ali bomo, tako kot že nekajkrat, spet v zadnjih minutah zapravili priigrano prednost,« je povedal mladi goriški reprezentant, ki je s to in še eno zahtevno obrambo ob vnovičnem strelu Miškića iz igre postal prvo ime derbija. Goričani so igrišče zapustili ob ovacijah občinstva, ki se bo že zgodaj poleti ponovno vrnilo v Športni park za evropske kvalifikacije. Trener Miran Srebrnič je bil sicer umirjen kot vedno: »To, kar smo pokazali, je naš maksimum, navsezadnje je moštvo po dolgi sezoni že precej izčrpano. Zastavili smo si visok cilj, ki smo ga kljub majhnemu proračunu uresničili.« Odhajajoči ljubljanski trener Safet Hadžić, ki ga je goriški kolega pohvalil za poznospomladanski preporod ekipe, je bil mnenja, da se takšen razplet ne bi smel zgoditi. »Po neumnosti smo izgubili tekmo, ki smo jo imeli v svojih rokah. Škoda za takšen poraz. Za zdaj sicer izgubljamo drugo mesto, ne pa še dokončno.« Goričani imajo boljši medsebojni izkupiček in v zadnjem krogu sami odločajo o drugem mestu.