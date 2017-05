Silas Kiprono Too je bil najhitrejši na 21 km s časom 1:05:45 ure, tretji je bil Domen Hafner (1:11:07), ki je s tem osvojil tudi naslov slovenskega prvaka v polmaratonu. Slovenski naslov na 21 km je osvojila Sonja Roman (1:17:25), ki je na drugem mestu zaostala le za Kenijko Stellah Barsosio Jepngetich (1:14:58).

Tudi zaradi DP je bila slovenska konkurenca na še enkrat daljši razdalji okrnjena, najboljša izida domačih maratoncev pa sta dosegla skupno četrta Aleš Debeljak (2:47:05) in Jasmina Jelovšek (3:09:44), ki je zaostala le za Kenijkama Biwotovo in Hellen Jepkosgei Kimutai (2:56:58) ter hrvaško olimpijsko Marijo Vrajić (3:09,17), ki je bila druga lani.

Za 38-letno Romanovo sta bili na polmaratonu Kenijka Ruth Chemisto Matebo (1:15:11) in Madžarka Tuende Szabo (1:24:05), peta pa je bila Helena Javornik (1:24:43). Slednja je lani nastopila na petdesetem maratonu na petdeseti rojstni dan, tokrat pa je bila v razvrstitvi za DP druga, pred Lucijo Dolenc Čuk (1:25:05).

Maratona se je udeležilo veliko številno znanih slovenskih imen, poleg slovenskih skakalcev in skakalk, ki vsako leto množično prihajajo na maraton svojega sponzorja, pa je bil tudi slovenski predsednik Borut Pahor, ki se je tako kot številni tekači zahvalil množici navijačev, ki so maratonce spodbujali ob progi. Skupaj se je praznika rekreacije v tem delu Slovenije udeležilo 3989 ljudi, na 42 km je bilo 222 prijavljenih maratoncev in 37 maratonk, največji delež pa so imeli tekači na 21 km, kjer jih je nastopilo 972.