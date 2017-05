V Mariboru se je začel 11. kongres SDS, na katerem bodo volili predsednika stranke in člane izvršilnega odbora. Dvoma, da bo SDS še naprej vodil Janez Janša, ni, saj je edini kandidat za predsedniško mesto.

Kongresa SDS se udeležuje več gostov iz domovine in tujine; pravkar je v Maribor prispel madžarski premier Viktor Orban. Med domačimi gosti so prvaki nekaterih desnosredinskih političnih strank: predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, prvak SLS Marko Zidanšek in predsednik Nove ljudske stranke Željko Vogrin. Vabilo je prejela tudi predsednica NSi Ljudmila Novak, ki pa se zaradi romanja v Fatimo nanj ni mogla odzvati. Zato je na kongres poslala svojega pooblaščenca, člana izvršilnega odbora NSi Janeza Pogorelca, a mu SDS vstopa v dvorano ni dovolila. Kot razlog za to so navedli, da se je prepozno akreditiral in da so na kongres povabili predsednico stranke, ne pa njega. V včerajšnjem sporočilu na spletni strani SDS sicer lahko preberemo, da se bodo kongresa udeležili »predsedniki in predstavniki sestrskih strank iz Slovenije in sosedstva«.

NSi si za predsednika vlade ne želi Janeza Janšo Pogorelec nam je dejal, da v Maribor ni prišel zato, da bi povzročil kakršnekoli težave, temveč je Nova Slovenija želela posredovati pozitivno sporočilo. To pa je, da bi za kandidata za predsednika vlade našli tretjega človeka, ki bi se usmeril k vizijam in omogočil, da desnica pride na oblast. V NSi so sicer v preteklosti večkrat poudarili, da v koalicijo s SDS, če bo na njenem čelu Janez Janša, ne bodo vstopili. Pogorelec je bil v svojih preteklih izjavah do SDS precej oster. V intervjuju za Dnevnikov Objektiv je med drugim dejal, da se je SDS v zadnjih letih, tudi pod vplivom afere Patria, močno spremenila. »Govorim o njenem odmiku od pomladnih vrednot, demokracije, prava, odprtosti in sproščenosti, o metodah, kakršnih v NSi ne odobravamo.«