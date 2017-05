Košarkarji Clevelanda so po uvodni četrtini vodili za 14 točk, ob polčasu pa je njihova prednost narasla že na rekordnih 41, pred zadnjo četrtino pa na kar 46 točk. Tako so James in preostali člani začetne peterke lahko zadnjo četrtino presedeli kar na klopi.

James je 22 od svojih skupno 30 točk dosegel že v prvem polčasu, ko so konjeniki, ki bodo zdaj gostili naslednji dve tekmi, vodili z 72:31, kar je bila največja prednost ob polčasu v zgodovini končnice lige NBA. »Sem človek, ki živi v tem trenutku. In moja ekipa je trenutno našla pravi ritem', tako da lahko s fanti na parketu res uživamo,« je po visoki zmagi dejal James, ki je vsaj 30 točk dosegel na osmih zaporednih tekmah in upa, da se bo še sedmo zaporedno sezono zaigral v velikem finalu NBA. Do zdaj še nikoli ni izgubil dvoboja končnice, v katerem je s soigralci povedel z 2:0 v zmagah.

Tokrat je med soigralce razdelil še sedem podaj in dosegel štiri skoke, štiri ukradene žoge in tri blokade, Kyrie Irving je k zmagi dodal 23 točk.

Košarkar Bostona Avery Bradley je po tekmi dejal, da ne more verjeti, v kako podrejenem položaju je bila njegova ekipa. »Sram me je. Res me je sram. No, zdaj se nam vsaj nič hujšega ne more več pripetiti,« je menil Bradley.