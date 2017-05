»Vidimo, da je šest do sedem odstotkov kolajn poškodovanih in zdi se, da razpadajo zaradi prevelike razlike v temperaturi,« je dejal tiskovni predstavnik iger v Riu, Mario Andrada, in dodal, da skupaj z Mednarodnim olimpijskim komitejem že pripravljajo sistem, po katerem bodo poškodovana odličja zamenjali. Andrada je razkril še, da gre večinoma za težavo pri srebrnih medaljah in da izdelovalci že kujejo nove.

Od Slovencev sta se lani s srebrom okitila jadralec Vasilij Žbogar, ki je v Riu osvojil svojo že tretjo kolajno na OI, ter kajakaš Peter Kauzer.

Žbogar je ob novici povedal, da svojega odličja že lep čas ni pogledal, a da vseeno upa, da je kolajna ostala cela. »Za zdaj nisem opazil, da bi bilo z njo kaj narobe. Je pa res, da bi bilo lepo, da bi ostala takšna, kot mora biti. Vsekakor pa bom zdaj preveril, če je vse v redu,« je priznal 41-letni jadralec, ki se je razveselil tudi novice, da bo v primeru kakršne koli poškodbe prejel novo kolajno.

Tudi Kauzer je sporočil, da o tem ne ve ničesar, da pa bo za vsak primer le preveril, če je odličje še nepoškodovano.

Odličja za Rio 2016 so izdelana iz recikliranih materialov. Večinoma so postala obarvana, nastali so madeži, ali pa so razpadla.