Nova finalna tekma košarkarskega državnega prvenstva, nova infarktna končnica. Srečnejši konec je tudi na drugi tekmi v Tivoliju potegnila Olimpija, saj je Brandon Jefferson 3,6 sekunde pred koncem zadel nor met za tri točke. Ljubljančani imajo jutri ob 18. uri v Rogaški Slatini tako prvo priložnost, da v vitrino pospravijo šestnajsto lovoriko za najboljši klub v državi.

Tesna zmaga Olimpije na prvi tekmi finala je očitno nekoliko predramila košarkarske navdušence v slovenski prestolnici, ki so zgledno napolnili dvorano Tivoli, k dobrem vzdušju pa je prispevala tudi skupina navijačev iz Rogaške Slatine. Čeprav so šli gostje v obračun zelo odločno, so v prvem polčasu ritem znova narekovali Ljubljančani. S sedmimi zaporednimi točkami je na staro formo spomnil Nikola Janković, tri trojke v pomembnih trenutkih pa je zadel Brandon Jefferson. Gostitelji so v drugi četrtini že vodili za devet in osem točk, a se jim podobno kot na prvi tekmi ni uspelo še dodatno oddaljiti od nasprotnika, pri katerem sta v napadu znova vse niti v rokah držala Tadej Ferme in Darwin Davis Jr, z odlično igro pa je nekoliko presenetil Dragan Đuranović.

Omenjena trojica je na začetku drugega polčasa poskrbela, da je Rogaška na parketu vzpostavila ravnotežje in nekajkrat celo povedla, a so nato znova sledile minute Olimpije, ki je v igri kazala zvrhano mero želje in borbenosti. V enem izmed napadov so tako Ljubljančani prišli do kar treh zaporednih napadalnih skokov in bili za trud nato nagrajeni s trojko Jureta Pelka. Ko so gostitelji na začetku zadnje četrtine povedli za deset, se je zdelo, da so na dobri poti k drugi zmagi, a so košarkarji trenerja Damjana Novakovića s potrpežljivo igro topili prednost, tekmo pripeljali v izenačeno končnico, v kateri pa znova niso imeli sreče. Najprej si je gleženj zvil Đuranović, nato pa je ob izenačenem rezultatu 3,6 sekunde pred koncem v želji izsiliti prekršek nemogoč met s prostora med sredino in črto za tri točke vrgel Jefferson. Žoga je od table našla pot v obroč, Rogaški pa je za preobrat zmanjkalo časa.

»Že drugič smo morda nekoliko po sreči prišli do zmage, a vseeno mislim, da obakrat zasluženo. Igramo zares moštveno in borbeno. Pa ne le zdaj, temveč že vso sezono. Ko je najbolj pomembno, se nam to obrestuje. Nekoliko bolj zbrani bi morali biti le, ko si priigramo višjo prednost. A na koncu je pomembno le do, da smo prišli do uspeha,« je povedal Olimpijin Gregor Hrovat. Eden najboljših posameznikov Rogaške Tadej Ferme pa Ljubljančanom sporoča, da finalna serija še ni končana: »Borili se bomo, dokler bomo lahko stali. Ne smemo razmišljati o trenutnem rezultatu v finalu, temveč le o naslednji tekmi. Če se ne motim, je bil Charles Barkley tisti, ki je dejal, da so najboljši igralci dementni. Torej moramo biti tudi mi dementni.«