Medtem ko bo v Italiji Juventus bržčas po pokalnem naslovu jutri potrdil še ligaškega, je zanimivejši boj za zadnjo vozovnico za evropsko ligo, ki jo le še teoretično lahko osvoji tudi klub slovenskega vratarja Samirja Handanovića Inter. Ta je v zadnjih krogih strmoglavil, jutri pa ga čaka še derbi proti Laziu. In ker so Rimljani med tednom izgubili omenjeni finale pokala (0:2), bi tekmo lahko po eni strani opisali tudi kot dvoboj ranjenih levov.

A res zgolj po eni strani – Inter namreč ni le ranjen, je že kar napol mrtev, Lazio pa ima za seboj kljub porazu v pokalu izjemo sezono. Sploh če vemo, v kakšnem stanju je bilo poleti moštvo trenerja Simoneja Inzaghija. Ki to pravzaprav sploh ne bi smel biti. Po koncu lanske sezone, v kateri se je znašel v vlogi dežurnega gasilca po odstavitvi trenerja Stefana Piolija (k njemu se še vrnemo), ga je vodstvo namreč zamenjalo z Argentincem Marcelom Bielso, ki pa naposled v Rim sploh ni prišel. S pojasnilom, da mu niso priskrbeli nobene od obljubljenih okrepitev. Lazio ga zato toži, menda za kar 50 milijonov evrov, na mesto trenerja pa je tako znova vskočil Inzaghi in z ekipo, ki se dejansko skoraj ni okrepila, spisal domala pravljično zgodbo. Lazio je namreč zbral že 70 točk, zasidran je na četrtem mestu in ima zagotovljen nastop v evropski ligi, njegova igra pa je na oko ena lepših – ne nazadnje je z 72 goli dosegel natanko toliko zadetkov kot Juventus.

Povsem drugačna je zgodba Interja. Ta je v sezono s trenerjem Frankom De Boerjem in vložkom za okrepitve več kot 130 milijonov evrov krenil z velikimi pričakovanji, ki pa so se sesula v prah, zato je moral Nizozemec že po treh mesecih pripraviti kovčke in oditi. V zgodbo je takrat vskočil že omenjeni Pioli, ki je stvari na hitro uredil in Inter se je še sredi marca odkrito spogledoval z ligo prvakov. Nato pa, kot bi nekdo na črno-modri strani San Sira ugasnil luč, je Inter na zadnjih osmih tekmah dvakrat remiziral in kar šestkrat izgubil ter se znašel na osmem mestu. Pred desetimi dnevi se je tako od svojega stolčka poslovil tudi Pioli, ob novem debaklu v zadnjem krogu proti Sassuolu pa so hrbet igralcem obrnili tudi navijači, ki so med tekmo zapustili stadion in izobesili napis, da gredo raje na kosilo; tekma je bila namreč na sporedu ravno ob za to primernem času…

S kalvarijo Interja se nadaljuje tudi neuspešna zgodba sicer ves čas bržčas celo njegovega najboljšega člana Samirja Handanovića. Ko je ta pred petimi leti prišel v Milano, je dejal, da je končno v klubu, ki je pomemben na evropskem zemljevidu – le dve leti pred tem je Inter namreč osvojil ligo prvakov. A nato se od njegovega prihoda vanjo ni več niti uvrstil! Ker je tudi ta sezona še ena za pozabo, so zato mnogi prepričani, da je pri 32 letih in brez odigrane tekme med evropsko elito za slovenskega vratarja napočil čas za zamenjavo okolja – snubcev mu namreč ne manjka. Kakor koli, jutri bo Handanović spet igral in skušal prekiniti črno serijo, s soigralci pa bo pogrešal kaznovanega Kondogbiaja in poškodovane Ansaldija, Mirando in prvega strelca Icardija. Pri Laziu je medtem kaznovan Radu in so poškodovani Marchetti, Parolo in Lukaku, sicer pa bo to že 169. medsebojna tekma teh klubov, od katerih je doslej uspešnejši Inter (68 zmag, 57 remijev, 43 porazov).