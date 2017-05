Kava in borovničeva pita. Rdeča soba, velikani in pritlikavci. Zakaj še vedno in spet govorimo o tem? »Preden so možje postali nori, preden so se prestoli igrali igre, preden je bilo slabo zlomljeno, preden so mrtvi hodili, preden so se izgubili, je obstajalo čudovito in čudno.« Poved, ki parafrazira naslove nekaterih največjih televizijskih serij zadnjih dvajsetih let, je eden od promocijskih sloganov za Twin Peaks, s katerim so na Showtimu, televiziji, ki ga je obudila, o njem in njegovem vplivu povedali vse.

Oglaševalci (Mad Men), Igra prestolov (Game of Thrones), Kriva pota (Breaking Bad), Živi mrtveci (The Walking Dead) in Skrivnostni otok (Lost), ki jih omenja slogan, se morda ne bi nikoli zgodili, če ne bi bilo Twin Peaksa oziroma Davida Lyncha, ki je svet TV-serij s svojim pristopom k snemanju tega misterioznega trilerja postavil na glavo. Nanizanke s samostojnimi epizodami, srednjerazrednimi igralci, neznanimi režiserji, neambicioznimi scenariji in nizkimi proračuni so postale nadaljevanke oziroma večurni filmi, ki so po produkciji začeli dosegati in presegati studijske filme, televizija pa je nenadoma postala prostor za največja režiserska in igralska imena.

Po 18 epizodah bo vsega konec Da, vse to je posredno in delno povzročil David Lynch, režiser nepozabnega Modrega žameta, Mulholland Driva, Izgubljene ceste, Človeka slona, Eraserheada, Divjih v srcu in precej bolj prizemljene Resnične zgodbe, ko je leta 1990 za dve sezoni pred male zaslone prikoval gledalce s svojim junakom, agentom FBI Dalom Cooperjem, in norim svetom mesta Twin Peaks, v katerega je ta padel, ko je hotel razrešiti umor najbolj priljubljene učenke na šoli, Laure Palmer. Zato ni čudno, da je vrnitev serije po 26 letih televizijski dogodek leta, največji oboževalci pa bi rekli celo tega tisočletja. Vseh 18 ur serije, ki bo na ogled v 18 epizodah, je režiral Lynch. Snemali so jih sedem mesecev, brez sobot in nedelj, ker Lynch ob koncih tedna ne dela, lotili pa so se jih šele po dramatičnih zasukih, v katerih sta Showtime in Lynch enkrat sporočila, da dogovor odpade, drugič, da ne, dokler pogodba med njima končno ni bila podpisana. Lynch serijo opisuje kot celovečerni film v 18 delih, 18 delov pa je menda tudi vse, kar bomo dobili. Nadaljevanja nadaljevanja ne bo, razen če ne bo na koncu tretje sezone kdo rekel: »Vidimo se čez 25 let.« Lynch jih bo takrat imel 91. Ta stavek je v finalu serije namreč izrekla Laura Palmer in skoraj preroško napovedala, kaj se bo zgodilo. 26 let pozneje bomo med 217 člani igralske zasedbe videli skoraj vse, ki smo jih spremljali v prvotnem Twin Peaksu, zgodba pa bo postavljena v današnji čas, čeprav bi po njihovih oblačilih lahko sklepali, da so ostali zamrznjeni v trenutku. A Lynch, ki pred premiero tretje sezone ni želel razkrivati ničesar, kar bi bilo povezano z zgodbo, pravi, da ne smemo sklepati ničesar samo po tem, kar smo videli in slišali do zdaj, niti ne smemo pričakovati, da bodo igralci igrali iste like, kot so jih igrali pred četrt stoletja. Gotovo je le to, da bo Kyle MacLachlan še vedno agent FBI Dale Cooper.