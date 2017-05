Metliški dom starejših občanov je skupaj z izobraževalnim centrom Prah iz Rogaške Slatine pridobil vsa potrebna soglasja za izvajanje srednješolskega poklicnega programa bolničar negovalec. Po besedah direktorice doma starejših Stanislave Majerle socialnovarstveni zavodi po vsej državi zaznavajo pomanjkanje tovrstnega kadra oziroma povečanje potreb po njem.

»Naš dom je že večkrat objavil razpis za prosto delovno mesto bolničarja negovalca, a kadra enostavno ne dobimo,« pravi Majerletova. Ko se je nanje obrnil izobraževalni center Prah iz Rogaške Slatine in so z njim podpisali pogodbo o sodelovanju, so zaznali dve priložnosti. Ena je priložnost za izobraževanje in prekvalifikacijo bodočih kadrov tako iz Bele krajine kot tudi od drugod, druga pa oživitev stavbe nekdanje komende, kjer je pred leti deloval oddelek za dementne stanovalce metliškega doma, zadnji dve leti pa je bila stavba prazna. Prostore v njej so že pripravili za potrebe izobraževanja, pojasnjuje Majerletova.