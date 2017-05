Kompleks Inde v Kopru kmalu ne bo več kup propadajočega azbesta in zatočišče odvisnikov. Tako obljubljata nova lastnika, kaskader Rok Cvetkov in izolski podjetnik Valter Krmac. Z dosedanjo lastnico, Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), sta ta teden podpisala pogodbo za nakup dobrih 12.000 kvadratnih metrov velikega kompleksa. Cvetkov bo vanj postavil filmski studio, Krmac pa proizvodno halo za izdelavo plastične transportne embalaže.

Kompleks se je v zadnjih mesecih znašel v središču pozornosti zaradi ogromnih kupov propadajočih strešnih plošč iz nevarnega azbesta. »Večino razbitih plošč je odstranila že DUTB pred prodajo. Preostale azbestne plošče, s katerimi je pokrita streha, bomo ob prenovi odstranili mi,« je pojasnil novi lastnik Valter Krmac. Napoveduje, da bodo s prenovo pohiteli, saj bi proizvodnjo iz utesnjenih prostorov v Izoli radi čim prej preselili v Koper.

Poleg azbesta so težava Indeja tudi skvoterji, mladi, ki so že pred leti zavzeli prostore propadajočega kompleksa in v njem začeli prirejati alternativne kulturne dogodke. »Naše podjetje dela v skladu z zakonodajo, oni delujejo zunaj nje. To je težko združljivo,« Krmac napoveduje, da skvoterji na njegovem delu zemljišča bržkone ne bodo mogli ostati. Jim je pa obljubil, da (če ga ne bodo motili pri obnovitvenih delih) lahko v kompleks še vedno prihajajo do konca septembra, dokler imajo pripravljen program prireditev.

Uporabniki, združeni v platformo Inde, ki so v zadnjih dveh letih v zasedenih prostorih pripravili več kot 450 dogodkov, bi si seveda želeli ostati. »Če bi izgubili te prostore, bi se izgubila tudi kulturna scena v mestu in širši regiji, predvsem pa bi se izgubile številne pobude in zamisli, ki bi se oziroma se bodo rodile v prihodnosti,« so zapisali.