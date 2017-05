Občani Pirana bodo imeli 4. junija priložnost, da se na referendumu odločijo, kakšne pozidave si želijo v Fiesi. Pobudo za referendum je dala Civilna iniciativa Piran, potem ko so občinski svetniki februarja sprejeli občinski podrobni prostorski načrt za del Fiese, ki dovoljuje gradnjo 25 novih stanovanj in garažne hiše. Izdelavo prostorskih načrtov je plačalo podjetje Factor projekt, lastnik večine zazidalnih zemljišč in tudi že imetnik gradbenih dovoljenj.

V civilni pobudi poudarjajo, da načrt dovoljuje gradnjo »predimenzioniranih nadstandardnih apartmajskih objektov, namenjenih prekupčevalcem in zaslužkarjem,« in ne upošteva, da je kanalizacijsko omrežje že zdaj preobremenjeno. Župan kritike odločno zavrača in trdi, da je novi odlok boljši od prejšnjega, ki je na omenjenem območju dovoljeval 57 novih stanovanjskih enot.

Referendumska kampanja je v polnem teku. Predstavniki civilne pobude napovedujejo osem javnih razprav v večjih krajih piranske občine, k javni razpravi pa so pozvali tudi piranskega župana Petra Bossmana. no