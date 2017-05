»Tudi letos pripravljamo resnično bogat in pester program tradicionalnega Kulturnega poletnega festivala Studenec, ki bo gledalcem ponudil vse, česar so vajeni. Morda bo letos nekaj več ljudskega petja in glasbe, več bo muzikalov, precej bolj pevsko obarvana pa bo tudi naša domača predstava Divji lovec,« je pred nedeljskim začetkom festivala v Krtini pri Domžalah napovedal predsednik Kulturnega društva Miran Jarc Lojze Stražar, ki je Finžgarjevega Divjega lovca tudi priredil in režiral.

»Za amatersko gledališče sta vsakoletni festival in domača predstava velik zalogaj, ki ga brez dobre volje in širokih src ne bi zmogli,« pravi Lojze Stražar, ki je priredil in režiral večino domačih gledaliških uspešnic. »Gledalci nam prigovarjajo, da bi vselej posegli po komediji, a kot ljudsko gledališče ne želimo zanemarjati neizmerne pestrosti ljudskega izročila,« pravi Stražar. Prepričan je, da bodo gledalci tudi letošnje, nekoliko resnejše delo sprejeli podobno dobro kot pred leti predstavo Pod svobodnim soncem. »Z Divjim lovcem želimo obuditi spomin na pisatelja, ki mu je bilo mar za slovenskega človeka, slovensko ljudsko pesem in slovensko besedo,« pravi Stražar in napove, da gledalci ob letošnji igri s petjem kljub vsemu ne bodo le jokali, saj bo v njej tudi nekaj humornih vložkov. V predstavi bo nastopilo več kot 70 igralcev, pevcev in plesalcev, ki jih redni obiskovalci gledališča Studenec že dobro poznajo. Premiera domače ljubezenske igre s petjem bo 21. julija, ponovili pa jo bodo enajstkrat.

Koncert in citre v cerkvi Uvodna prireditev poletnega festivala, ki ga bo odprl minister za kulturo Tone Peršak, bo jutri v akustični cerkvi sv. Lenarta v Krtini, kjer se bodo ob 70-letnici zborovodje Karla Leskovca ponovno zbrali člani nekdanjega Komornega zbora Domžale. »Prostoru primerno bomo izvajali posvetno in sakralno glasbo,« je napovedal jubilant Karel Leskovec, ki je z leti postal nepogrešljiv člen pri vseh domačih pevskih postavitvah studenškega odra, tudi pri letošnji. Festival bodo v cerkvi sv. Lenarta nadaljevali 26. maja s koncertom Slovenskega citrarskega kvarteta, edine tovrstne sestave pri nas. »Štirje učitelji citer z izvajanjem raznolike glasbe poskušamo tudi citre pripeljati na koncertne odre,« je povedal Peter Napret.