Prebivalci naselja Spodnji Plavž pod jeseniško deponijo in Centrom za ravnanje z odpadki Mala Mežakla se že leta borijo proti smradu, ki se v njihova bivališča širi z odlagališča. V četrtek zvečer pa so se zbali tudi za svoje domove. Najprej se je z odlagališča začel viti temen dim, kmalu potem pa so nad svojimi hišami, ki jih od odlagališča loči le strmo gozdnato pobočje, nemočno opazovali še ognjene plamene.

»Da bi bale plastičnih delcev, ki so čakale na odvoz na termično obdelavo v Avstrijo, zagorele same od sebe, ni mogoče. Ne gre za vnetljive materiale, ki bi bili podvrženi samovžigu, pa tudi stisnjenost v bale jim to preprečuje. Na nobeni od lokacij, niti tam, kjer takšni plastični deli oziroma tako imenovana lahka frakcija ni stisnjena v bale, nikoli ni zagorelo v vseh letih, odkar se ukvarjamo s predelavo odpadkov,« je dejal Hrženjak. Pogorišče, ki je bilo včeraj dopoldne še komaj opazno, so si ogledali tudi predstavniki jeseniške občine in komunale. Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger je pohvalil prizadevnost gasilcev, ki so se borili z ognjenimi zublji, ter izrazil upanje, da bodo pristojni organi razjasnili okoliščine požara.

Da je za požar morda kriv požig, meni Slavko Hrženjak , direktor podjetja Publicus, ki je 100-odstotni lastnik družbe Ekogor. »Zagorelo je na robu odlagališča lahke frakcije, torej v bale stisnjenih plastičnih delov. Videti je bilo, kot da bi nekdo nekaj polil in s tem zanetil požar,« nam je pojasnil na kraju dogodka. Dodal je, da naj bi to dokazovala gasilska dokumentacija, na kraju dogajanja pa so bili včeraj tudi policisti. Na PU Kranj pravijo, da še zbirajo obvestila, ki bi sum ovrgla ali potrdila.

V Regionalnem centru za obveščanje so bili o požaru obveščeni malo čez 20. uro. Z 800 kubičnimi metri gorečih plastičnih bal se je do zgodnjih jutranjih ur v petek bojevalo okoli 35 poklicnih gasilcev GARS Jesenice ter PGD Jesenice in PGD Hrušica; zaposleni v Ekogorju, upravljalcu jeseniškega CERA, pa so z delovnimi stroji odmikali preostale bale plastike, da so preprečili širjenje ognja, opisuje vodja intervencije Beno Bohinc iz GARS Jesenice. Med požarom nihče ni bil ogrožen ali poškodovan, še dodaja.

Nove obljube o slovesu od smradu

Potem ko se je v tem tednu po naseljih pod deponijo in centrom okrepil neprijeten vonj, ki se širi od mešanih komunalnih odpadkov, čakajočih na obdelavo, so prebivalci dobili nove obljube o bližajočem se izboljšanju kakovosti zraka. »Vzrok smradu so še vedno začasno skladiščeni odpadki,« pravi tehnologinja Tea Ulaga iz Publicusa. Odpadke so sprva na posebnem mestu zgolj shranjevali, nakopičeni pa so povzročali neprijeten smrad. Od 21. februarja, ko so v Ekogoru dobili odločbo o poskusnem obratovanju, nakopičene odpadke biološko obdelujejo. S kupa jih morajo preložiti v posebne bokse, pri tem pa z odkrivanjem zaščitne prevleke tako s kupa kot z boksov povzročajo »povečan smrad, ki je zaradi višjih temperatur v zadnjem tednu še bolj izrazit«.

Kot pravi Tea Ulaga so doslej obdelali več kot polovico čakajočih odpadkov. »Hitreje žal ne gre,« opozarja na naravne zakonitosti razgradnje bioloških komponent v odpadkih, ki jo skušajo pospeševati z dodatnim vpihovanjem zraka. »Naš cilj je bil, da najpozneje do konca tega meseca dosežemo ničelno stanje skladiščenih količin,« navaja in dodaja, da cilja sicer ne bodo dosegli, se mu bodo pa približali. »Sledila bo sanacija območja,« obljublja. Manj smradu pa bo tudi potem, ko bodo začasno skladiščeno balirano plastiko, na kateri se je v četrtek vnel požar, začeli voziti v Avstrijo. Konec aprila je družba Ekogor od inšpektorata za okolje in prostor dobila izvozno dovoljenje za 2000 ton odpadkov na termično izrabo k sosedom, vendar se o dinamiki prevzema še niso dokončno dogovorili.