Dars voznikom zato svetuje, naj se danes in jutri ognejo temu delu ljubljanskega obroča. »Svetujemo preusmeritev na preostali del ljubljanskega avtocestnega obroča. Voznike pozivamo, naj spremljajo in dosledno upoštevajo prometno signalizacijo,« so sporočili iz Darsa. Voznike, ki se temu avtocestnemu odseku ne bodo mogli ogniti, pozivajo k strpnosti in jih prosijo za pravilno razvrščanje pred zaporo, ustrezno hitrost vožnje in ohranjanje primerne varnostne razdalje.

V Darsu so pojasnili, da bodo na podvozu priključka Brdo v smeri proti Kosezam popravljali poškodbe. Hkrati s tem bodo na cestišču popravili tudi udarne jame, kolesnice in razpoke na dotrajanem vozišču. »Izvedba navedenih del je nujna, če želimo zagotoviti ustrezno varnost vožnje po avtocesti,« so zagotovili v družbi za avtoceste. »Nujna vzdrževalna dela na enem najbolj obremenjenih odsekov izvajamo ob koncu tedna, saj se želimo izogniti prometnim konicam med delavniki, ko se večina uporabnikov odpravlja v službo ali iz nje ter po opravkih,« so še pojasnili v Darsu. vbr