Medtem ko je bilo popoldne pred športnim domom na Taboru zelo mirno in ležerno, je bila slika na drugi strani stavbe čisto drugačna. Poklicni gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana so morali odkriti več kot 100 kvadratnih metrov bakrene strehe, da so lahko začeli gasiti goreče strešne deske. »Ogenj smo pogasili dokaj hitro, v uri do dveh, in uspelo nam je zmanjšati materialno škodo, kolikor se je dalo,« je povedal vodja intervencije Ažbe Tomaž.

Sosedje v Slovenskem etnografskem muzeju so okoli 15. ure opazili, da se z vrha Sokolskega doma vije črn dim in o tem obvestili Športno društvo Tabor, ki upravlja enega prvih večjih pokritih športnih objektov v Sloveniji. »K sreči so gasilci hitro prišli in odlično opravili svoje delo. Dobro se je izšlo glede na to, da gre za staro ostrešje, stare zaprašene tramove in bi se lahko požar zelo hitro razširil. Poleg tega je najbolj pomembno, da se ni nikomur nič zgodilo,« je strnil predsednik društva Aljoša Cetinski in priznal, da jih je ogenj zelo prestrašil. Ukvarjali so se že z razkrito streho, zamakanjem, s požarom pa so imeli opraviti prvič.

V zadnjem delu Sokolskega doma, ki je bil zgrajen med letoma 1923 in 1926, so stanovanja, a škode zaradi ognja v njih ni bilo. Štiri osebe so gasilci sicer evakuirali, prav tako so iz varnostnih razlogov izpraznili vse športne dvorane. Ogenj se v spodnje prostore ni razširil, do stanovanj in dvoran pa je pritekla voda, s katero so šli gasilci nad goreče deske.

Vzrok požara na ostrešju še ni znan, zaradi njega pa je po prvi nestrokovni oceni nastalo za več deset tisoč evrov materialne škode. Gasilci so po koncu intervencije še skrbno prekrili strešno luknjo zaradi napovedi deževnega vremena. dv