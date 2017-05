Igor Papič, novi rektor Univerze v Ljubljani

Spremembe so nujne, pravi novi rektor ljubljanske univerze, 51-letni dekan fakultete za elektrotehnike, mednarodno uveljavljeni strokovnjak za elektroenergetske sisteme in pametna omrežja. Preživetveno strategijo, ki še vedno obvladuje ljubljansko univerzo, mora zamenjati razvojna, poudarja. Kako bo to dosegel, še ni jasno. Do oktobra pa je seveda še nekaj časa.