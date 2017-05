Ta drama ima svojo poanto. Tudi Cerarjeva vlada je enkrat klecnila. Tri leta se je delala, da je ideologija ne zanima, zdaj pa je naenkrat v središču zanimanja. Sicer je bilo hecno gledati prispevke, ki so zahtevali, da se Miro Cerar izreče o tem koncertu, kot da mu bo Thompson špilal v vladni palači, in so zadoščenje dobili v odločitvi upravne enote.

Torej, začel se je ideološki boj. Boj, za katerega vemo, da bomo v njem eno leto gledali in poslušali razprave o preteklosti. Bedarije o rdečih zvezdah, nesmisle o nekih antikomunizmih in antilevičarskih kontinuitetah. Opozicija bo jahala na konju domovinske zaskrbljenosti in neokrnjene Slovenije. Ja, manjka nam resor za nedolžno Slovenijo. Neki ideološki komite, ki bi odločal, kaj je primerno in kaj ne. Potrebujem