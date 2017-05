V vrhu svetovnega hokeja praviloma ni sprememb. Za odličja na velikih tekmovanjih se običajno potegujejo tradicionalne reprezentance z največ slave, kar je potrdilo tudi letošnje 81. svetovno prvenstvo skupine A. V današnjem kölnskem polfinalu se bodo pomerile Rusija – Kanada (15.15) in Finska – Švedska (19.15). Finale bo jutri ob 20.45, popoldne pa tekma za bronasto kolajno.

Svetovna in olimpijska prvakinja Kanada se bo v tekmo za odličja podala kot prva favoritinja, saj ne želi izgubiti statusa nesporne hokejske vladarice tretjega tisočletja. Prepričljiva je bila na zadnjih dveh šampionatih v Pragi in Moskvi, zdaj želi ponoviti vajo tudi v Kölnu, ki se je v tem mesecu izkazal za posrečeno prizorišče dolgega hokejskega turnirja. Trikrat zapovrstjo so naslov svetovnih prvakov med letoma 1999 in 2001 nazadnje osvojili Čehi, Kanada pa bi se z novo zlato kolajno izenačila po številu lovorik z Rusijo, ki si je prisvojila svetovne naslove nekdaj nepremagljive Sovjetske zveze.

Kanada je bila lani bolj prepričljiva na prvenstvu na Češkem, ko je na svetovni vrh pridrsala brez poraza. Tokrat se ji je v pariški skupini zalomilo proti Švicarjem, v četrtfinalu pa je trepetala proti gostiteljem Nemcem, ki jih je na tribunah največje evropske ledene dvorane bodrilo več kot 18.000 navijačev. Kanado v polfinalu čaka hokejska klasika proti Rusiji, ki je bentila, da je morala prekiniti ustaljeni kölnski ritem predtekmovanja. Po polfinalno vstopnico je odpotovala v Pariz, kjer je s 3:0 odpihnila Češko. To je že četrti ruski polfinale v zadnjih štirih letih, ko se je zbornaja komanda le v Minsku veselila prvega mesta.

Hokejsko občinstvo bo pritegnil tudi večerni spopad med evropskimi severnjaki Finci in Švedi. Finska se je po zaspanem pariškem predtekmovanju zbudila in v prvem krogu končnice tudi taktično nadigrala ZDA (2:0). Finski levi so se lani ustavili šele v velikem finalu proti Kanadi, proti švedskim tekmecem bo odločilna tudi psihološka priprava na tradicionalni medsosedski obračun.

Čeprav slovenska vrsta končnice letošnjega mundiala ni videla, je vrh hokejske zveze obiskal Köln in se udeležil letnega kongresa Mednarodne hokejske organizacije (IIHF). Slovenija bo čez leto dni v Budimpešti ob 90. jubileju madžarskega hokeja iskala hitro pot do vrnitve v elitni razred. Pomerila se bo z Italijo, Madžarsko, Kazahstanom, Poljsko in Veliko Britanijo, prvo in drugo mesto pa zagotavljata vozovnico za svetovno prvenstvo 2019, ki se bo po osmih letih vrnilo na Slovaško (Bratislava, Košice). Članska selekcija bo uvod v novo sezono dočakala novembra na turnirju evropskega izziva v Parizu, kjer se bo pomerila s Francijo, Latvijo in Belorusijo, decembra pa ne bo tekmovala. Predsednik zveze Matjaž Rakovec je povedal, da razmišlja o razširitvi strokovnega štaba reprezentance in možnosti sodelovanja s psihologom.

Dodajmo, da bo Slovenija prihodnjo zimo organizirala prvenstvo skupine C za hokejiste do 20 let in turnir nižje kategorije za ženske.