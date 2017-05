Nogometaši v slovenski ligi bodo vse tekme v zadnjih dveh krogih začeli ob isti uri. Derbi bo jutri v Novi Gorici, kjer gostuje Olimpija. Trenerja Gorice Miran Srebrnič in Maribora Darko Milanič sta edina, ki bosta vso sezono zdržala na klopi, Safet Hadžić pa je že četrti trener Olimpije v sezoni. Čeprav je 48-letni Ljubljančan prekinil serijo neuspehov, stabiliziral ekipo in moštvo prek Maribora popeljal v finale slovenskega pokala, je vse več znakov, da je zgolj dežurni gasilec do konca sezone, čeprav je daleč najcenejši trener v ligi. Njegova letna plača v Olimpiji je nižja od vsot, ki jih najbolje plačani igralci prejmejo na mesec. Hadžić, ki kot Ljubljančan najbolje ve, kaj pomeni Olimpija za mesto, za predsednika kluba Milana Mandarića ni dovolj glamurozen, zato se ozira za novimi trenerji v regiji. Mandarić javno hvali Marka Nikolića, ki je s Partizanom na poti do prvaka Srbije, potem ko ga je v Ljubljani odpustil zaradi rasizma. Ni skrival, ko se je v istem hotelu, v katerem so bili igralci v karanteni, pogovarjal s Hrvatom Zoranom Vulićem in Bošnjakom Amirjem Smajićem, zdaj se je znašel v kombinacijah še Hrvat Igor Biščan…

Derbi kroga, v katerem bodo pod večjim pritiskom Goričani, ki so lahko celo drugi ali pa ostanejo brez nastopa v kvalifikacijah za evropsko ligo. »Četrtega mesta ne bomo izpustili iz rok, mika nas, da bi se povzpeli še višje,« je odločen trener Gorice Miran Srebrnič . Gorica je med vsemi ekipami spomladi naredila najboljši umetniški vtis in uveljavlja igralce iz lokalnega okolja, neporažena pa je že 11 tekem. Olimpija je z uvrstitvijo v Evropi izpolnila prvi tekmovalni cilj, drugi je naslov podprvaka in tretji osvojitev slovenskega pokala, s katerim bi razveselili predvsem navijače. »Gostovanje v Novi Gorici bo zelo zahtevna preizkušnja, saj je Gorica zelo živahno in igrivo moštvo, ki ima dobro uigran sitem, proti kateremu je zelo težko igrati. Naša največja težava je v tem, da po doseženem golu nehamo igrati. Počasi bi morali začeti igrati tako, da žogo zadržimo v svoji posesti, povežemo akcije, smo všečni, napadalni in tekmo speljemo do zmage. Olimpija mora znova postati strah in trepet za tekmece že, ko stopi na igrišče. Ne glede na številne poškodbe smo Olimpija, ki vedno igra na zmago,« pravi trener Olimpije Safet Hadžić , ki ima toliko težav s poškodbami, tako da mu moštvo sestavlja zdravnik. Če je bil doslej Boateng joker s klopi, bi tokrat moral začeti tekmo in naj bi njegovo vlogo prevzel Oduwa, ki je okreval po poškodbi.

KRŠKO – KOPER jutri ob 16.55, sodnik: Sagrković

Krško je edina ekipa, ki je v spomladanskem delu sezone premagala Koper. Manj vzpodbuden je podatek, da so od štirih spomladanskih zmag samo eno priigrali pred svojimi navijači, ko so v preteklem krogu premagali odpisane Radomlje. Ker pa je bila to druga zaporedna zmaga v seriji štirih tekem brez poraza, ima vendarle pomembno težo pred odločilnim dvobojem za neposredni obstanek. »Vso energijo moramo usmeriti v to tekmo in poskusiti ostati neporaženi,« poudarja pomočnik trenerja Zorka Radovan Karanović, ki se zaveda pomembnosti predzadnjega kroga, saj bodo v zadnjem gostovali v Mariboru. Po odsluženi kazni se v ekipo vračata pomembna aduta Kramarić in Urbanč.

Koprčani imajo res en sam spomladanski poraz, a kar sedem remijev, ki so odnesli preveč točk in tako je goriško četrto mesto krog pred koncem dosegljivo zgolj teoretično. Kljub temu Marko Krivičić poudarja: »V zadnjih dveh krogih bomo skušali doseči vseh šest točk. Če nam bo Gorica kakšno pustila, bomo to izkoristili. V zadnjih krogih igramo dober nogomet in moramo upati na čudež.« Načrt je zmaga Olimpije v Novi Gorici, njihova zmaga v Krškem in nato še doma, ko v zadnjem krogu na Bonifiko prihaja prav severnoprimorski rival. Ampak Koprčani samo delno sami odločajo o idealnem razpletu…

Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Šturm, Vuklišević, Krajcer, Pušaver, Pavić, Urbanč, Mensah, Dangubić, Kramarić, Mujan. Koper: Antolović, Kokorović, Datković, Gregov, Horvat, Krivičić, Hodžić, Pučko, Ibričić, Belima, Križman. Naš namig: 2.