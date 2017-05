Pri Hondi si ne obetajo preveč, a so po dvojnem uspehu v Jerezu vseeno optimistični. Steza v Le Mansu je po navadi bolj ustrezala Yamahi, saj sta do sedaj Dani Pedrosa in Marc Marquez na francoski stezi zmagala le vsak po enkrat. »Značaj steze v Franciji je povsem drugačen kot v Jerezu, saj je veliko ustavljanja in močnih pospeševanj. Stojimo pred veliko več vprašanji, kot imamo odgovorov. Ni skrivnost, da smo se na tej stezi zadnjih nekaj let zelo mučili. A upam, da bo bolje, konec koncev imamo letos drugačen pogonski agregat, ključno pa bo, kako dobro bomo lahko speljevali z zelo zaprtih počasnih ovinkov,« je prepričan Marc Marquez.

Tudi zmagovalec iz Jereza Dani Pedrosa v prvi vrsti računa z obema motociklistoma Yamahe: »Steza mi je všeč, a vsako leto znova nam ne uspeva hitrosti prenesti tudi na dirko. Zelo težko rečem, kakšne bodo razmere na sami dirki, tukaj se vreme zelo hitro spreminja, pregovorni dež pa lahko le še zaplete celotno zadevo. A vsekakor moramo računati z Yamaho in Zarcojem, ki je tukaj doma. Če bo dirka v dežju, se tako in tako lahko zgodi marsikaj.« Precej previden je tudi Valentino Rossi. Po polomiji v Jerezu je Italijan vseeno malce manj navdušen nad dirko v Franciji. »Položili so nov asfalt, steza ima zdaj več oprijema in ni več tako valovita, kar nam bo vsekakor olajšalo delo. A ko pade dež, je vseeno precej stoječe vode in takrat postane nevarno,« pravi Valentino Rossi, ki je v Le Mansu zmagal trikrat, v letih 2002, 2005 in 2008, v zadnjih treh letih pa je dirko končal na drugem mestu. »Da, Le Mans je bolj pisan na kožo našemu motociklu, a počakajmo na dirko. V Jerezu ste videli, da smo imeli ogromno težav s pnevmatikami. Vreme bo krojilo razplet dirke,« je še prepričan Italijan Rossi.

Zato si pri Ducatiju obetajo lepe možnosti, kar se je pokazalo že na prvih prostih treningih, kjer je bil predvsem v dežju Andrea Dovizioso zelo hiter. Dejstvo pa je, da je predvsem Jorge Lorenzo tisti, ki potrebuje še en dober rezultat, v Jerezu je bilo zanj tretje mesto kot mala zmaga: »Stopničke v Jerezu so nam dale veliko motivacije. Kdor me pozna, bo vedel, da ne obupam tako hitro. V Le Mansu sem do zdaj petkrat zmagal, zdaj so stvari malce drugačne, a testiranja v Mugellu so nam dala veliko dobrih odgovorov.« Celotna motociklistična srenja pa čaka na odgovore zdravnikov, ki bedijo nad stanjem nekdanjega svetovnega prvaka Nickyja Haydna. Američan se je pred nekaj dnevi v bližini Misana kot kolesar hudo ponesrečil pri trku z avtomobilom in njegovo stanje je po poškodbah glave in prsnega koša še vedno kritično.