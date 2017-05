Dvojno življenje nizozemskega kralja

Nizozemski kralj Viljem Aleksander je monarh šele štiri leta, a je časopisu De Telegraf že priznal svojo veliko skrivnost – že 21 let ima dvojno življenje. In to kakšno; vsaj dvakrat na mesec sede v letalo in kot kopilot leti na komercialnih letih nizozemske letalske družbe KLM. Za letos celo načrtuje, da bo naredil izpit za letenje z boeingom 737. Večinoma leti po Evropi, v Nemčijo, Veliko Britanijo in na Norveško, pilotira pa manjša letala fokker 70. Nekajkrat je pilotiral tudi letalo nizozemske vlade.