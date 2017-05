Prav tako je publika z aplavzom nagradila strasten poljub, ki ga je 52-letna igralka Monica Bellucci v maniri pravih fatalk podarila sovoditelju, precej mlajšemu francoskemu komiku Alexu Lutzu. Ko je odhajal, mu je poslala še en poljub, ki ga je komik ujel v pest ter se pred občinstvom pohvalil, da v roki drži poljub Monice Bellucci. Le kdo se ne bi?

Za razburjenje sta poskrbeli tudi sestri Hadid. Gigi se je po rdeči preprogi sprehodila s svojim očetom Mohamedom Hadidom, a je imela njena prelestna bela obleka tako visok razporek, da je fotografom kazala spodnje perilo. Na veliko žalost njenih ljubiteljev je šlo le za steznik v barvi kože. Njena sestra Bella pa je na eni od canskih zabav od zadaj za prsi zgrabila kolegico Emily Ratajkowski. Nekateri namigujejo, da je preverjala konkurenco, Emily pa je pod fotografijo zapisala, da jo Bella ljubi.

Na veliko začudenje vseh v prvih dneh festivala največ pozornosti niso povzročale manekenke in igralke, temveč Will Smith, član letošnje žirije. Vse je očaral s svojo karizmo, šarmom in sproščeno veselostjo. Ne le da se nenehno nasmiha, izjemno prijazen je tudi do oboževalcev in novinarjev, tako je v hipu postal canski ljubljenček.