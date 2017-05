David Beckham moške spreminja v najstnice

David Beckham je počel že različne stvari, med drugim je igral nogomet in bil maneken, sedaj pa se je spopadel še z igralstvom. Zaigral je v filmu Kralj Artur: Legenda o meču režiserja Guya Ritchieja. Nogometaševi ljubitelji so bili nad njegovo vlogo zgroženi, češ da je slab igralec in da mu tega res ne bi bilo treba početi. V komentarjih na spletu niso bili prizanesljivi, češ da je ista oseba, ki je njegovi ženi Victorii dejala, da zna peti, Beckhamu prišepnila, da zna igrati. In še, da je Beckham edini, ki bi ga bilo treba izbrisati iz filma.