Ljudi, ki so nori na avtomobile, ne manjka, več pa je seveda tistih, ki o njih sanjajo, kot drugih, ki si jih lahko privoščijo. Floyd Mayweather je tipičen primer človeka, ki ljubi avtomobile in si jih tudi privošči. Pri čemer boksar, ki velja za najbogatejšega športnika, pri tem rad pretirava, saj je razsipnež brez primere. V njegovih garažah je namreč več kot 100 avtomobilov, med njimi 16 rolls-royceov, trije bugattiji, dva ferrarija ter po en lamborghini in mclaren. Rad pa se pohvali, da je samo za ferrarija enza in bugattija 16.4 veyrona odštel po 3,2 milijona dolarjev, kar je sicer nad uradno prodajno vrednostjo. Zanimivo je, da se z večino sploh ne vozi. A če se vam ta znesek zdi astronomski, vam zaupamo zgolj podatek, da je za trenutno najdražjega športnika koenigsegga CCXR trevita treba odšteti 4,8 milijona dolarjev; njegova posebnost so karbonska vlakna, prevlečena z diamantnim prahom.

Avtomobili z vonjem po prestižu so globalno vse bolj iskani, samo lani pa naj bi se s prodajo premijskih znamk obrnilo blizu 400 milijard dolarjev. Bentley, Rolls-Royce in Lamborghini so se na primer prodajali kot že dolgo ne, še posebej na ameriškem trgu, ki še vedno ostaja številka ena pri luksuznih štirikolesnikih, a naj bi ga kitajski in indijski kmalu prehitela. Uspešno zgodbo pišejo tudi pri Ferrariju, saj so v prvih štirih mesecih letošnjega leta dobiček povečali za tretjino, na 242 milijonov evrov, vrednost delnice pa je v enem letu zrasla za neverjetnih 86 odstotkov.

Luksuz je blizu tudi Slovencem, čeprav bi sodeč po prodajnih številkah lahko trdili nasprotno. Uradna statistika Ardija namreč kaže, da so lani prodali le tri maseratije. Mnogi so prepričani, da tudi zato, ker je obdavčitev vozil z motorji velikih prostornin kupcu milo rečeno neprijazna. Zato nakup in registracijo raje opravijo v tujini. Je pa tudi res, da mnogih luksuznih znamk uradno v Sloveniji ne tržijo, seveda pa bogatašu avto dobavijo, če si tega zaželi. Bolj realno sliko kažejo registracije. Tako se s slovensko registrsko tablico trenutno vozi 43 maseratijev, 33 ferrarijev, 14 rolls-royceov, 13 bentleyjev, 11 astonov martinov, trije lamborghiniji ter po eden maybach in bugatti. O lastnikih je znanega bolj malo, za zaljubljenca v dragoceno avtomobilsko pločevino pa se je na primer izkazal igralniški poslovnež Loris Požar, ki naj bi za ferrarija enzo, izdelali so le 401, odštel več kot pol milijona evrov, današnja vrednost pa je podvojena.

Na srečo večine zemljanov in tudi Slovencev pa je luksuznih dobrin, o katerih sanjarijo, veliko. Tudi takšnih cenovno dosegljivih, ki si jih tu in tam vseeno lahko privoščijo. Pa čeprav le kozarec dobrega vina…