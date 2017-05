Na kaj pomislimo ob besedni zvezi »simulator vožnje«? S takšnim vprašanjem smo se obrnili na nekaj kolegov in znancev, odgovori pa so si bili na las podobni in so vsebovali bodisi računalniške igre bodisi simulatorje dirkanja v zabaviščnih parkih. A simulator vožnje je lahko tudi precej bolj resna reč, takšna, ki nam pomaga preveriti naše vozniško znanje, zmožnost reakcij… In s prav to idejo so se pri slovenskem podjetju NERVteh pred časom lotili izdelave simulatorja, se povezali z nekaterimi partnerji, na primer Zavarovalnico Triglav, ki je v razvoj vložila veliko sredstev, ter strokovnjaki s področja prometne varnosti, zadeva pa je zdaj že v fazi popolne funkcionalnosti.

»Cel sistem, simulator je namreč le del sestava, je namenjen preventivi, treningu in izobraževanju na področju varnosti v cestnem prometu. Med treningom uporabnika v nevarnih situacijah, kot so previsoka hitrost, uporaba mobilnih naprav, poledica, megla in podobno, se uporabljajo tudi različni senzorji, ki nam pomagajo spremljati različne psihofiziološke odzive voznika,« je idejo in način delovanja razkril idejni oče projekta in direktor podjetja NERVteh Matej Vengust.

Opazovanja, ki jih doslej ni bilo A ne le da je ideja že meso postala, s pomočjo simulatorja so že zbrali prvo večjo količino podatkov o naših vozniških reakcijah, in sicer so se na njem preizkusili obiskovalci tehnološkega paviljona na nedavnem slovenskem avtomobilskem salonu. Rezultatov seveda ne moremo jemati kot končnih in najboljših, saj je bilo tokratno merjenje še v nekakšni »beta razvojni fazi«, zato bo potrebnih še več podobnih merjenj, so pa vseeno zanimivi. A še preden povemo več o njih, je treba povedati, kaj natanko so sploh merili – primeri vozniških situacij, s katerimi so se voznice in vozniki v simulatorjih srečevali, namreč niso bili izbrani naključno. Pri tem delu je z ekipo NERVteha sodeloval tudi Andrej Brglez, direktor inštituta ICK, inštruktor varne vožnje in dober poznavalec novih tehnologij v avtomobilih. »Zaradi številnih novih možnosti merjenja smo se pri oblikovanju v simulatorju predvajane prometne vsebine ter pri izvedbi intervjuja, ki je med vožnjo potekal, podali na nove poti. Raziskovalno kopje smo usmerili bolj natančno in predvsem na mesta, ki jih v smislu vedenjskega opazovanja voznikov med vožnjo doslej nismo mogli doseči. Slednje odpira novo možnost vpogleda v, recimo temu, naš vozniški DNK. S poznavanjem tega bomo lahko oblikovali še bolj vsebinsko pravilno pripravljene preventivne vsebine, akcije pa bodo lahko natančneje usmerjene k točno določeni skupini voznikov,« je razložil Brglez. In kako so oblikovali vozniške situacije, s katerimi so se vozniki soočali v simulatorju? Brglez pravi, da so se naslonili na visoke sposobnosti simulatorja, ki voznika verodostojno popelje v vožnjo, podatke pa so zbirali z metodo nestrukturiranega poglobljenega intervjuja, prek katerega so preskusili možnost pridobivanja bolj kompleksnih odzivov. »Ekipa je oblikovala odsek mestne, regionalne in avtocestne vožnje, v vsakega od njih pa smo vnesli različne situacije, od mejnih do takih, ki so na cestah pogosta okoliščina za nastanek nesreče,« je povedal Brglez in opisal enega od konkretnih primerov: »Na regionalni cesti, na kateri je omejitev hitrosti 70 km/h, na počivališču ustavi avtobus, izza njega pa pred avto skočita otroka. Če pelješ 70 km/h, trk tudi ob izjemnem reakcijskem času in silovitem zaviranju stežka preprečiš. Lahko pa ga s predvidevanjem, da se to lahko zgodi, ter z vsaj malenkostnim znižanjem hitrosti. Ali pa s spretnim manevrom sunkovitega izogibanja oviri. Kaj je voznik v tem primeru naredil, kako je reagiral, kako je vozil, kako je držal volan in podobno, so podatki, od katerih si obetamo res veliko.«