Ideja je enostavna in tudi smiselna – poimenovati svoje avtomobile po mestih. Seat to počne že desetletja in tako na neki način promovira tudi Španijo, rojstno deželo. Ali mu z izbiro imen uspeva, pa je povsem druga zgodba, pa čeprav bi trenutno lahko sklepali, da so imena pravšnja, saj je začela evropska prodaja z letom 2013 strmo rasti. Je bilo poimenovanje ibiza za model nižjega razreda uspešno ali ne? Če mislite, da so ga izbrali naključno, se motite. Razvojniki namreč pred začetkom prodaje vedno upoštevajo izvor besede in njen pomen za množice, ki jim je avto namenjen. Ime mora vzbuditi čustvo, ki ljudi napeljuje k želji po nakupu določenega modela. Ravno pri tem, vzbujanju čustev, pa je ime ibiza zadetek v polno. Spominja nas na dopust, morje in sonce. Zato bi morali biti med vožnjo s štirikolesno ibizo vedno dobre volje. Pa je res tako? Odgovor bi morale dati testne vožnje.

Ne, nismo jih opravili na Ibizi, a je bila Barcelona dober približek, saj je že vrsto let med nam tako ljubimi mesti, kjer bi zlahka živeli. Avto ima dolgo brado, saj se po evropskih cestah vozi že 33 let, peta generacija, ki bo prodajno pot v Sloveniji začela junija za osnovnih 12.500 evrov (s financiranjem tisočaka manj), pa naj bi bila najboljša doslej. Možakarji, zadolženi za prenovo, ob omembi ibize izrekajo besede, kot so najbolj prostorna, dinamična, trajnostno naravnana in tehnološko popolna doslej. Z napovedmi so bili pogumni, testni kilometri pa so razkrili, da niso lagali. Ibiza je v preteklosti prebujala mešana čustva. V raziskavi na Otoku je med 100 avtomobili po indeksu zanesljivost zasedla visoko 20. mesto, na enem izmed forumov pa so zapisali tudi, da gre za enega najslabših štirikolesnikov znotraj koncerna Volkswagen. Slovenci smo jo kljub različnosti zapisov z veseljem privabili v svoj objem in tako jih je bilo konec minulega leta uradno registriranih 9732.

Za ljubitelje avtomobilizma ni lepšega kot spremljati, kako se avto skozi desetletja spreminja. Za nekoč škatlasto oblikovano ibizo pa bi lahko rekli, da je doživela preobrazbo grdega račka v belega laboda. Nekdaj malčica z dolžino vsega 368 centimetrov se danes postavlja s kar 406 centimetri, kar prevedeno pomeni tudi dovolj centimetrov za kolena in glavi zadaj sedečih dveh (odraslih) potnikov. To smo občutili tudi sami, občutki pa niso presenečenje, saj je ibiza z novo platformo (nanjo bodo v drugi polovici leta nasadili tudi novega volkswagna pola) največ pridobila prav pri medosni razdalji, in sicer zajetnih 9,5 centimetra. Občutno pa je zrasla tudi prtljažna luknja, ki namesto 292 pogoltne 355 litrov. Ne čudite se, da vam bo prtljažnik, ko boste vanj zlagali potovalke in preostalo kramo (zlahka pogoltne štiri letalske kovčke), po mazohistično govoril: Hočem še in še! Razkošje s prostorom glede na dolžinske centimetre pač prevedeno pomeni, da se spogleduje z razredom višje, zato bo dilema izbrati ibizo ali leona velika. Na ceniku ju loči tisočak, ob odločitvi za ibizo namesto leona pa si tako lahko privoščite boljši motor ali več opreme.

Če se vam zdi, da ste ob pogledu na novo ibizo doživeli deja vu, se pravi že videno, ste na pravi poti, saj močno spominja na večjega brata leona. Kar zadeva obliko in lepoto, je zadeva seveda vselej subjektivna, navsezadnje ne pravijo zaman, da je lepota v očeh opazovalca. A prepričani smo, da bi, če bi ocenjevali avtomobila samo po obliki, za lepšega, drznejšega in atraktivnejšega razglasili ibizo. Kar je bilo pred prenovo misija nemogoče. Še posebej všečna je pri športnem paketu FR. Ključ do tega, da se boste v ibizo zaljubili, je izbira prave kombinacije (beri: motorja in menjalnika). Seveda boste za to morali malce globlje seči v žep, približno štiri tisočake, a vam obljubljamo, da vas čakajo podobni občutki kot pri ljubljenju z najdražjo. Pozabite na črno kri in dizle, ki se hvalijo z 80, 95 in 110 konji moči. Pot do orgazma vodi prek litrskega bencinskega trivaljnika s 115 konji v kombinaciji s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Na eni strani zagotavlja zgledne zmogljivosti in visoko vozno udobje, na drugi pa zvrhano mero varčnosti, saj poraba ne preseže meje sedmih litrov. Konec leta sicer napovedujejo 150-konjsko ibizo, ki pa bo v garaže slovenskih kupcev zapeljala še redkeje, kot je verjetnost, da boste dobili dobro plačano službo. Izgubo deviškosti pa napovedujejo z motorjem na stisnjen zemeljski plin (CNG), ki bo v ibizi prvič na voljo. Ker so pri nas le štiri polnilnice, se odgovor o smiselnosti prodaje ponuja sam ob sebe.

Nekoč so špankinega konkurenta, prvo generacijo renaulta clia, oglaševali, da ima vse, kar imajo veliki. Tedaj je to imelo smisel, danes ga nima več, saj morajo majhni imeti vse, kar imajo veliki, če želijo biti konkurenčni. Zato si privoščite radarski tempomat, ki deluje vse do 210 km/h in zagotavlja visoko stopnjo varnosti tudi v slabih vremenskih razmerah. Na seznamu »to moram imeti« sta tudi pametni ključ in parkirna kamera. Ta pomaga, da mazohističnih užitkov ne bi imela tudi karoserija, ko bi jo neprevidni voznik popraskal.

»Dobra volja je najbolja,« je že pred 66 leti v filmu pod taktirko Jožeta Galeta prepeval naslovni junak Kekec. Po doživetem na testnih vožnjah pa bodo od veselja prepevali tudi Evropejci, ki bodo ibizo zapeljali v svoj hlev. Številka pet ima tudi močno sporočilo: spustite iz rok stare, nepotrebne navade in jih zamenjate z boljšimi. Peta generacija ibize tako zna povzročiti vihar tudi znotraj koncerna VW, kjer je za številko ena svojega razreda od nekdaj veljal polo. A to je že neka druga zgodba, o kateri bomo pisali jeseni.