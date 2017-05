Simona Mavsar, Seat: Moramo rasti

Seat je znamka, katere kupci veljajo za dokaj mlade, saj je povprečna starost tudi deset let nižja kot pri konkurentih in trenutno dosega 41,5 leta. »Mogoče se komu to zdi veliko, a ni, je pa res, da so med kupci tako zelo mladi kot tudi starejši ljudje,« pojasnjuje Simona Mavsar, vodja znamke Seat v Sloveniji.