Malo je avtov, ki se lahko pohvalijo z daljšo zgodovino neprekinjene prisotnosti na prodajnem trgu pod istim imenom kot honda civic. Z izjemo toyote corolle in pogojno volkswagna beetla (pogojno zato, ker originalni sploh ni imel takšnega imena, a se ga je prijel kot vzdevek) pa celo nobenega, ki bi bil na voljo širokemu krogu kupcev v večjem delu sveta, saj med njimi prej najdemo na ameriški trg orientirane »velikane«, kot sta ford F in chevrolet suburban, športnike, kot so porsche 911, chevrolet corvette, mercedes SL in ford mustang, ali manjšemu krogu kupcev namenjena toyoto land cruiser ali jaguarja XJ. Še manj pa je takšnih, ki so nanizali že toliko generacij – civic se namreč zdaj predstavlja že v deseti, katere primerki bencinsko gnane petvratne kombilimuzine so že naprodaj tudi pri nas.

Zadnja poved seveda zahteva dodatno razlago, ta pa pravi, da se bo petvratni različici konec tega meseca pridružila limuzinska in konec leta še športna type R, bencinski pa prihodnjo leto tudi dizelska. Sprva pa bo civic torej na voljo le z bencinskima motorjema, a bi ta morala zadovoljiti precej širok krog kupcev – mimogrede, v Sloveniji so od leta 1990 do sredine tega tedna prodali natanko 6082 civicov, letos pa naj bi lastnika našlo 200 primerkov. Ko že toliko omenjamo bencinska motorja, dodajmo, da sta oba nova in sploh prvič na voljo v Evropi ter da šibkejši, litrski trivaljnik omogoča 129 konjev (95 kilovatov), močnejši, 1,5-litrski štirivaljnik, pa kar 182 KM (134 kW). V osnovi sta oba na voljo s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ob doplačilu 2000 evrov pa tudi s samodejnim CVT.

Deveta reinkarnacija civica je dimenzijsko tudi daleč največja doslej, saj v dolžino meri le še 5 milimetrov manj od 4,5 metra, kar je 13 centimetrov več kot v prejšnji, to pa se občutno pozna predvsem pri prostoru v potniški kabini, manj pa v prtljažniku, ki je z osnovnimi 478 litri sicer zelo zmogljiv, a je bil z vsega litrom manj tudi že prej. V oblikovne podrobnosti se ne bi spuščali, dejstvo pa je, da bo novi civic na cesti precej izstopal, medtem ko je bil še korak naprej narejen tudi pri urejenosti, zvočni izolaciji in kakovosti voznikovega delovnega prostora, pa čeprav bo za konkretnejše ocene potrebno daljše druženje (test). Novi civic je ob tem »nabit« s številnimi pripomočki, združenimi pod imenom »honda sensing«, ki ga imajo vsi, od osnovne opreme naprej, in med drugim vsebuje celo prilagodljiv aktivni tempomat, sistem sledenja voznega pasu, prepoznavanje prometnih znakov, opozorilo pred naletom… Najcenejša honda civic je naprodaj za 19.990 evrov, a za vse ponujajo 2000 evrov popusta. mat