Niti marihuana ga ni pomirila

Izolski razgrajač bi se celo lahko izognil kazni zaradi razmetavanja inventarja v lokalu, a se je v lokal vrnil prav tedaj, ko so tja že prispeli policisti. Približno opolnoči so v enem od izolskih lokalov obupali nad opitim in zakajenim gostom in poklicali policijo. Sami ga niso zmogli pomiriti, 38-letnik pa se je drl na osebje in goste, jim grozil in na terasi razmetaval ničesar krive stole in mize. Že pred prihodom policistov je lokal zapustil, vendar je kmalu zatem s palico v roki pritekel v lokal. Policistom se ni pustil motiti in je ponovno začel kričati ter groziti, tako da je končal v marici z lisicami na rokah. Ob tem so policisti v 38-letnikovem žepu našli še marihuano, tako da ga čakata dve položnici namesto ene.

Ameriška ilegalka

Mejni policisti, osredotočeni predvsem na lov na prebežnike z Bližnjega vzhoda in nekdanje rojake s Kosova, so imeli na sečoveljskem mejnem prehodu tokrat opraviti z ameriško ilegalko. Državljanka ZDA je namreč že prekoračila dovoljen skupni čas bivanja v schengenskem območju. Ko se je iz Hrvaške vračala v schengensko trdnjavo, so jo na mejnem prehodu Dragonja zavrnili in ji svetovali, naj dopust podaljša kar pri naših južnih sosedih. Vendar se je 23-letna Američanka vseh lepot Hrvaške do tedaj že naužila, zato se je napotila proti Sečovljam. Tam je čez približno uro in pol mejo poskusila prečkati bolj inovativno. Zlezla je v prtljažnik svojega avstrijskega prijatelja in upala na najboljše. Toda prtljažnika na drugi strani ni odprl njen prijatelj, temveč slovenski mejni policist. Morala je nazaj na Hrvaško, še prej pa je poravnala 400 evrov kazni. Še več, 2000 evrov nam je v proračun doniral avstrijski tihotapec.

Idrijski NLP

Voznik osebnega avtomobila audi A3 je v ponedeljek doživel bližnje srečanje posebne vrste. Ob pol devetih zvečer se je peljal po okolici Spodnje Idrije, ko je nenadoma silovito počilo. Voznik ni nikamor trčil, temveč je z neba na pokrov motorja in vetrobransko steklo padel (v tistem trenutku še) neznani leteči oziroma padajoči predmet. Izkazalo se je, da je z brežine priletel večji kamen, ki je avtomobil poškodoval do te mere, da je bil nevozen. Poleg pokrova motorja in stekla je kamen poškodoval tudi armaturno ploščo vozila. Voznik audija je imel kar precej sreče, saj ga nebesna pošiljka ni poškodovala, bo pa verjetno še nekaj časa med vožnjo gledal ne le na cesto, temveč tudi proti nebu.

Kača v akciji na dvojne pike

V sečoveljski trgovini najboljšega soseda je prodajalka naletela na še nikoli prej viden artikel. Ob prevzemu blaga v skladišču trgovine je namreč na tleh opazila kačo. Poklicala je na številko 112 in gasilci so jo odrešili. Ocenili so, da je šlo najverjetneje za belouško ali goža, tako da prodajalka ni bila ogrožena, saj to nista strupeni kači. Neznani artikel brez črtne kode so izpustili nazaj v naravo, prodajalka pa si želi, da dovolj daleč od skladišča, tako da bo kača izbrala drugo skladišče, ko se bo naslednjič odpravila v trgovino. In upajmo, da vanje ne zahaja zaradi lova na miši ali žabe.

MacGyver iz Braslovč

Patrulja prometnih policistov je na območju Žalca sredi popoldneva ustavila 22-letnega voznika avtomobila iz Braslovč, oboroženega z nenavadno igračko. Policista sta pri mladeniču opravila varnostni pregled in našla bančno kartico, ki je bila v resnici prikriti nožič. Kartica je bila podobnih dimenzij kot prave bančne kartice, vendar je bilo v njej skrito ostro, sedem centimetrov dolgo rezilo. Prikrito orožje je narejeno tako, da se rezilo izvleče, preostali del plastike pa se zloži v priročen ročaj noža. Skratka, igračka, ki se je ne bi sramoval niti slavni MacGyver. Sploh če bi se moral soočiti z bitko za preživetje na krutih braslovških ulicah, tako kot 22-letni bojevnik, ki je imel pri sebi tudi dva mlinčka za marihuano in dve epruveti opojnega zelenja.