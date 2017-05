V rednem delu evrolige so branilci naslova obakrat premagali Olympiacos, ki je bil večji del prvega polčasa polfinalnega obračuna v podrejenem položaju. Ruska ekipa je na prvi odmor odšla s prednostjo šestih točk, s trojko Vangelisa Mantzarisa pa so se ji Grki v 14. minuti približali na dve točki zaostanka (20:22). Toda s petimi zaporednimi točkami Nanda De Cola, nato pa je svoje dodal še Miloš Teodosić, so Moskovčani 40 sekund pred koncem prvih dvajsetih minut povedli že s 40:27, z novo trojko Mantzarisa in še eno Dmitriosa Agravanisa pa so varovanci Dimitriosa Itoudisa zaostanek le znižali na sedem točk.

Drugi polčas prvega polfinalnega dvoboja je bolj poletno začela grška ekipa. Zahvaljujoč dobremu metu za tri točke se je Moskovčanom približala na tri točke zaostanka (46:43), še bližje pa jim je bila po dveh zadetih prostih metih Agravanisa, ko je CSKA v 32. minuti vodil le še s 64:62. Grkom je uspelo zaustaviti Teodosića in De Cola, Vasilis Spanoulis pa je na 69. točki izid izenačil. Do konca tekme je bilo še štiri minute in pol, ko je izkušeni Spanoulis s svojo prvo trojko na tekmi Grke popeljal do vodstva (74:73), ki ga nato niso več izpustili iz rok.

Najboljši strelci Grkov so bili Spanoulis, Mantzaris in Kostas Papanikolaou, vsi s po 14 točkami, medtem ko jih je Teodosić za CSKA dosegel 24, De Colo 16, Aaron Jackson pa 12.