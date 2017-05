Kot je na novinarski konferenci v Sinji Gorici povedala Janja Turšič z urada za stanje okolja na Agenciji RS za okolje (Arso) so meritve delcev PM10, ki nastajajo pri izgorevanju, merili vse od torka. Prvi dan so koncentracije segale do 200 mikrogramov na kubični meter, nato pa so začele padati. Višje so v dnevnem času, nižje v nočnem. V nočnem času so primerljive z drugimi kraji v državi, podnevi pa z ravnijo, ki jo v državi beležijo v zimskem času oziroma času inverzij.

Meritve živega srebra v zraku so opravljali na območju pogorišča in v okolici. Na samem kraju požara so bile vrednosti precej povišane glede na naravno ozadje, medtem ko so v okolici (od tega pri dveh vrtcih) izmerili koncentracije, tipične za urbano okolje in daleč pod vrednostmi, ki so priporočljive za delovno okolje.

Onesnaženje v potoku Tojnica pa na Arsu ocenjujejo kot katastrofalno. »Onesnaženje ne bo imelo neposrednega vpliva na ljudi, bo pa imelo vpliv na živali v potoku,« je dejala Turšičeva.