K nam se po pomoč zatekajo osebe s kompulzivnim prenajedanjem, anoreksijo, bulimijo, ortoreksijo in bigoreksijo. Za delo v društvu sem se odločila, ker sem tudi sama prebolela eno izmed motenj hranjenja, ki je zaznamovala dolgo obdobje mojega življenja, mi krojila življenjski slog, zaradi česar sem se veliko naučila o odnosu do sebe in o posledicah, ki jih prinese zloraba hrane kot sredstva za soočanja s težavami.

Moje življenje se je streslo leta 1998, ko je moj domači kraj na severnem Primorskem prizadel velikonočni potres. Zdi se mi, da je moje otroštvo do takrat potekalo normalno, bila sem zdrav in radoveden otrok. Tistega dne pa so se stresla tla, stara sem bila osem let in nisem razumela, kaj se dogaja okoli mene. Ravno smo bili pri velikonočnem kosilu, ko je začelo močno bobneti, grmeti in se tresti, stvari so padale z omare in sorodniki so tekli na balkon. Spomnim se, da sem v prostoru ostala sama, saj so zaprli vrata na balkon, ker naj bi bilo notri bolj varno. Šla sem pod mizo, izjemno zmedena in prestrašena, počutila sem se povsem nemočna. Moje življenje se je po tem dogodku spremenilo, postala sem prestrašen, anksiozen otrok. Postala sem obsedena s strahom pred ponovnim potresom, tako da ponoči nisem spala in čez dan se nisem zadrževala v hiši. Poleg tega so se pojavile še številne druge fobije, kot je strah pred letenjem, samoto in temo. Nekako sem se naučila živeti s tem, prav sproščena pa nisem bila nikoli, saj dogodka globoko v sebi nisem znala predelati, zato sem ga preprosto potlačila in odraščala naprej, s slabo razvitimi mehanizmi za soočanje s strahom in nepredvidljivimi situacijami.

Lahko bi naredila še bolje

Prišla je puberteta, s tem pa tudi telesni in duševni razvoj. Nikoli nisem bila debela, imela sem morda nekaj kilogramov preveč. S telesnim videzom nisem bila zadovoljna, a je bila želja po hrani prevelika, zato je bila moja telesna teža večinoma enaka ali pa je rahlo naraščala. Če bi pogledali zdravstvene klasifikacije, sem bila zdrava in normalna mladostnica, moj indeks telesne mase je bil normalen. Kljub temu me je osebna zdravnica vedno nagovarjala k hujšanju, zaradi česar sem sovražila sistematske preglede s tehtanjem in merjenjem. Prav tako me je k hujšanju spodbujala mama, saj sem tudi po njenem mnenju imela nekaj kilogramov preveč. Pomagala mi je izbirati primerna oblačila, ki so prikrila moj nepopoln telesni videz, svetovala mi je pri hrani in mi poskušala omejevati sladkarije. Bila sem jezna, saj nisem želela, da se kdorkoli vtika v moje osebne stvari, a vendar jeze nisem nikoli izrazila navzven. Raje sem bruhnila v jok in potlačila občutke jeze in agresije, občutke krivde in nepopolnosti in – kar je najpomembnejše – počutila sem se slabša in manj vredna od drugih.

V šoli sem bila vsa leta nadpovprečno uspešna, pridna učenka, odličnjakinja, po značaju le nekoliko površna. Edina stvar, ki je nisem marala, je bila matematika, saj mi je pri učenju delala težave. Nisem je povsem razumela, še bolj pa sem imela občutek, da ji nisem kos in da nisem dovolj dobra, pametna, da nisem v redu. Z odličnim uspehom sem tako hodila na dopolnilne pouke in inštrukcije, pred vsakim testom sem imela panične napade, mučili so me tesnoba, razbijanje srca, tudi nespečnost. Lahko bi rekla, da je šlo za izjemno hude epizode nenadnega strahu , ki se mu je kasneje pridružil strah pred strahom samim. V tem obdobju sem imela dobre prijateljice, s katerimi sem se rada družila in z njimi preživljala večino prostega časa. Z njimi sem bila zares sproščena.

Težave z vrstniki so se začele po uri fizike, na kateri sem bila vprašana za oceno: svojo telesno maso sem morala pretvoriti v telesno težo. Vprašanje je samo po sebi zelo enostavno, saj gre za preprost izračun, ko svoje kilograme pomnožiš s številko deset in dobiš njutone. Tehtala sem približno 60 kilogramov, kar je dalo izračun 600 N, to pa je kmalu postal moj vzdevek. Veliko sošolcev me je začelo zafrkavati in označevati s tem izrazom, lepili so mi listke in mi pošiljali žaljiva sporočila, kar se je dogajalo do konca osnovne šole. V tem obdobju je prišla tudi prva ljubezen in z njo razočaranje. Bila sem zaljubljena v tistega, ki mu prav jaz nisem bila všeč, kar je dodatno zbilo mojo samopodobo. Kljub strahovom sem osemletko zaključila z odličnim uspehom in številnimi priznanji s tekmovanj, kar pa mi ni prineslo posebnega zadovoljstva in ponosa. Vedno sem znala povedati samo, kako bi stvari lahko naredila bolje. Razvila sem visoke kriterije kritičnosti do sebe, ki se je stopnjevala v perfekcionizem. S sabo sem bila nezadovoljna, zdelo se mi je, da nisem dovolj lepa in pametna, da nisem v redu.

Vstopila sem v srednjo šolo – gimnazijo. Žal se na to šolo niso vpisale najboljše prijateljice iz osnovne šole, prišla je sodobna tehnologija, družbena omrežja in tako sem izgubila velik del časa, ki sem ga bila vajena preživljati v družbi. Počutila sem se samo in osamljeno in se spraševala, kaj je narobe z mano. Zaostrila sem kriterije v šoli in postala natančna, pretiravala sem z učenjem in tako zapolnila čas, ko sem pogrešala prijatelje. V tem času so na police trgovin prišli tudi prvi jogurti brez maščobe in začel se je trend zdravega prehranjevanja in hujšanja, »lahkih izdelkov« in prehranskih dopolnil. Tako sem kupila prvi jogurt z nič odstotki maščobe in postala pozorna na sestavine. Prav to štejem za sprožilen dejavnik motnje hranjenja, ki je v prvem letniku spremenila moje življenje. Začela sem z lahkimi malicami, ki so vsebovale bistveno nižji odstotek kalorij, kot sem bila vajena. To mi je prineslo lažno zadovoljstvo, občutek moči in uspeha, nadzora nad sabo in svojim življenjem. Izgubila sem nekaj kilogramov, kar je okrepilo mojo samopodobo in zmanjšalo občutke krivde, občutek, da je z mano nekaj narobe.

Hrana je postala predmet, s katerim sem se zavestno in načrtno ukvarjala. Vse skupaj je potekalo progresivno in z jedilnika sem črtala vse več stvari, predvsem sladkorje, maščobe in energijsko bogata živila. Dvema kilogramoma sta sledila še dva, nato pet in bila sem vse bolj zadovoljna s sabo, s svojo podobo in sposobnostjo nadzora nad svojim telesom in lakoto, ki sem se jo naučila obvladovati. Dieti sem pridružila še telesno aktivnost in stvar je začela potekati še hitreje. Tehtala sem se vsak dan in postala obsedena s številko na tehtnici. Jedla sem vse manj in vse bolj intenzivno telovadila. Zadovoljna sem bila samo, če je šlo dol, ni me zanimalo, koliko tehtam, pomembno je bilo samo še to, da teža pada. Najraje sem bila sama doma in hodila gor in dol po stopnicah. Ker imamo hišo, sem lahko v eni uri tridesetkrat tekla gor in dol po vseh nadstropjih, da bi pokurila čim več kalorij. Izkoristila sem tudi čas ponoči in na skrivaj telovadila v svoji sobi. Ker sem imela prej nekaj kilogramov preveč, je okolica seveda opazila mojo spremembo, in večinoma so me vsi pohvalili, kako dobro sem videti. Oblekla sem lahko vse, kar sem želela, čeprav globoko v sebi s podobo v ogledalu nikoli nisem bila zadovoljna. Vedno sem našla kakšno pomanjkljivost, ki je povzročila nezadovoljstvo in bila argument za to, da sem še naprej vztrajala pri zmanjševanju vnosa hrane in povečevanju telesne aktivnosti.

Stvari so mi v nekaj mesecih ušle izpod nadzora in shujšala sem deset kilogramov. Hrane sem se začela bati in bila sem prepričana, da se bom že s koščkom jabolka zredila za deset kilogramov, in v glavi se mi je vedno pojavila prejšnja podoba, občutki žalosti in nesprejetosti, ki bi jih kilogrami prinesli nazaj. Če so me prej vsi hvalili, so me zdaj začeli opozarjati, zato sem se zaprla vase, in zares nikogar nisem hotela poslušati. Vedela sem, da to, kar počnem, ni v redu, a me je vsakič znova premamil občutek zadovoljstva, moči in nadzora nad hrano, nad sabo, nad življenjem, v katerem nisem našla drugega, kar bi mi prinašalo veselje in dvignilo samozavest. Prepričana sem bila, da mi bo nizka telesna teža prinesla zadovoljstvo s samo seboj, ki sem si ga tako želela.