Nakopal si je tako imenovano prehrambno motnjo, ki ga je pripeljala do anoreksije, tako da je bil z manj kot 40 kilogrami telesne teže prisiljen prekiniti študij. Obnemogel je našel uteho v šovu britanske televizije BBC »The Great British Bake Off«, v katerem tekmujejo amaterski peki tort in ki ga je tako navdušil, da je začel v nekakšnem zasebnem tekmovanju z njimi doma peči torte tudi sam.

Z veseljem je svoje pekovske dosežke delil z družinskimi člani in sosedi, predvsem pa je torte poskušal sam. »Kot najstnik se nisem ubadal s tem, kaj jem,« pripoveduje zdaj, ko ima že solidnih 60 kilogramov, in dodaja, da ga je kar naenkrat zgrabila obsedenost s kalorijami. Ko je ta postala kritična, so priskočili na pomoč psihologi, a z malo uspeha. Torte so mu zdaj vrnile apetit, vrnil se je tudi k študiju in nestrpno čaka na pekovska televizijska tekmovanja. Še nesojenega računalničarja mika, da bi morda začel kruh služiti s slaščicami, a za zdaj pravi, da jih peče v svoje veselje in slast bližnjih.