Vladna statistika še navaja, da je bilo med priprtimi le 11,6 odstotka belcev, kar 99,8 odstotka vseh pa so po priprtju izpustili, ne da bi jih česarkoli obdolžili, deležni so bili samo šikaniranja in stresa, ki ga pripor prinaša. Temu želi zdaj narediti konec Muhammad Rabbani, direktor leta 2003 ustanovljene nevladne organizacije CAGE s sedežem v Londonu, katere dejavnost je zaščita skupnosti, ki jih je prizadela vojna proti terorizmu. Tudi sam je bil namreč novembra lani na letališču Heathrow deležen uveljavljanja omenjenega navodila, ki pa se mu je uprl, zato je zdaj proti njemu spisana obtožnica zaradi oviranja protiteroristične preiskave.

Sodna obravnava naj bi bila prihodnji mesec, pomenila pa bo tudi prvi pravi preizkus zakonitosti omenjenega navodila. To namreč policistom omogoča, da od potnikov ob vstopu v državo brez kakršnegakoli suma ob pregledu osebnih stvari zahtevajo gesla za dostop v vse njihove elektronske naprave. Brez možnosti molka ali zavrnitve morajo odgovoriti tudi na vprašanja o svojem delu, kje preživljajo prosti čas, s kom se družijo in s katerimi organizacijami sodelujejo. Znano ni niti to, kaj se v nadaljevanju s tako pridobljenimi podatki dogaja. Rabbani se je ob zahtevi, da na londonskem letališču ob vrnitvi z Bližnjega vzhoda razkrije dostope do svojih elektronskih naprav, mejnim organom postavil po robu z utemeljitvijo, da so v njih pričevanja ljudi, ki so doživeli različne torture v vojni proti terorizmu, in dokazi, ki bremenijo različne visoke oblastne predstavnike, med drugim v ZDA.

Pravi, da je bil v preteklih desetih letih v podobnih preiskavah vsaj dvajsetkrat, nikoli prej pa ga niso zaradi zavrnitve vpogleda v njegov prenosnik in pametni telefon aretirali. Toda sojenje, če bo do njega sploh prišlo, lahko razčisti sedanjo pravno meglo, v kateri se ni znašel samo nevladnik, ampak v njej tavajo tudi odvetniki, novinarji in drugi, zavezani čuvanju zaupnosti strank ali virov. Še posebej zdaj, ko se je Trumpova administracija spomnila, da bi moralo biti izročanje gesel za vse potnike iz izbranih držav pri prestopu njihove meje kar obvezno.