Ko je Pahor, ki je v vlogi premierja pred osmimi leti v imenu varčevanja brezglavo prepolovil obrambni proračun, drugič stopal na oder, je že z galantno in počasno hojo ter s stresanjem vzravnanih rok, da je iz rokavov suknjiča stresel kot sneg belo srajco s težkimi manšetnimi gumbi, nakazal, da bo na odru storil nekaj zares pomembnega. »Jebemti, to pa zna biti kaj usodnega!« je esemesal eden izmed v postroju stoječih podčastnikov, tisti hip, ko je višji vojaški uslužbenec in tiskovni predstavnik Slovenske vojske – tokrat modificiran v zloščenega napovedovalca – obelodanil Pahorjev namen: predsednik bo z redom za zasluge odlikoval gardo Slovenske vojske. »Kaaaaj?« je spet esemesal častnik, ki je pisal tudi v tretje. A tega sporočila ne bom prepisal, ker bi utegnilo biti precej žaljivo za…, ja.

»To, da v volilnem letu podeliš priznanje lastni enoti, tega svet še ni videl,« me je kasneje, ko so pripadniki Slovenske vojske pod jurčki ob hangarju letališča naročali pollitrska piva in prižigali cigarete, pocukal za rokav eden izmed nekdanjih načelnikov generalštaba in eden od slovenskih generalov. »Pa kam smo prišli, saj to je pravi cirkus!« je nadaljeval general, ko je k nama pristopil eden od poveljnikov naše vojske, brigadir. »Fanta, povem vama, najraje bi kar sam zbral teh pet tisoč ali koliko že podpisov, pa konec. Ukinimo že