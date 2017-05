NADJA MAROLT

Nadja Marolt je družinska sodnica. Ukvarja se s spori, v katere so če že ne neposredno, pa vsaj posredno vključeni tudi otroci. »Biti družinski sodnik je poseben izziv, delo je psihično izredno naporno. Ne vem, ali si javnost predstavlja, koliko vloženega dela se skriva za vsakim postopkom. Sodnik mora spis zelo dobro proučiti, da ve, kje so težave, in da postavlja pravilna vprašanja. Pogovoriti se mora z vsakim staršem posebej, ker ima vsak svojo zgodbo. In ljudje včasih želijo le to, da jih nekdo sliši. Na sploh se zelo veliko pogovarjamo. Tisto, kar pri nas šteje, je to, da spor rešimo na miren način, z dogovorom. Kajti otroku bo najbolj koristilo, da se bosta starša spet začela pogovarjati med sabo.

V družinskih postopkih je zelo pomembna uporaba načela najmilejšega ukrepa, ki ga izrecno določa tudi družinski zakonik – slednji se bo v pretežnem delu začel uporabljati leta 2019. V skladu s tem načelom si mora sodišče prizadevati za to, da čim manj poseže v družino. Verjamem, da so starši tisti, ki znajo najbolje poskrbeti za koristi otrok, razen v primerih kakšnih velikih psiholoških odstopanj ali težav pri čustvovanju. Kajti pogosto gre za družine, ki so do nekega trenutka normalno funkcionirale, otrok se v njih počuti varno. Zato si prizadevamo za mirno rešitev spora,« svoje delo opisuje Maroltova.