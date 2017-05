Poglejte, vse je odvisno od tega, kako bodo evropeistične evropske sile, stranke in institucije znale izrabiti ta trenutek. To je nedvomno eden od mejnikov, ob katerih se stvari spremenijo. Ob tem mejniku bomo lahko aktivni in bomo definirali jasen načrt stvari, ki jih je treba narediti v interesu državljanov. V tem primeru bomo lahko rekli, da pogreba Evropske unije ne bo, da je preživela in da smo ušli veliki nevarnosti. Bili smo blizu. Ampak to se bo zgodilo samo v primeru, če bomo določili štiri ali pet točk, ki so neposredno povezane z vsakdanjim življenjem državljanov, in jih tudi politično realizirali.

Izšel je iz resničnega nezadovoljstva in jeze državljanov.

Na prvem mestu so ekonomska vprašanja. Uspešna ekonomija je tista ekonomija, ki ustvarja delovna mesta in se z njimi širi. Tukaj ni nobenih skrivnosti. Državljani uspešnost ekonomije presojajo po tem, ali jim zagotavlja delovna mesta in dostojno življenje. V skladu s tem tudi na volitvah izbirajo tistega, ki jih prepriča, da brani njihove interese. Ekonomijo je treba odrešiti zank mreže pakta stabilnosti. Najprej je treba Nemce prepričati, da preveč stroga in neizprosna izvedba pakta stabilnosti ne pomaga, ampak škodi.

S tem je neposredno povezana socialna agenda. Hitro je treba sprejeti ukrepe, ki bodo v Evropi drastično zmanjšali ali pa popolnoma ukinili socialni damping, dali mladim zagotovila, da bodo dobili delo. Hkrati je treba ustvariti sistem pomoči za vse nezaposlene mlade, ki mora enako veljati v vsej Evropi. V celotni Evropski uniji je treba ustvariti pogoje, v katerih bo za enako količino opravljenega dela tudi plača enaka. In brezkompromisno je treba ukiniti davčni damping. Mislim, da ljudi najbolj draži to, da mizar ali delavec v Ljubljani ali kateremkoli drugem evropskem mestu plačuje več davkov od ameriške multinacionalke, ki svoje dobičke skriva v davčnih oazah. To je samo nekaj ukrepov. Seznam je dolg.

To nedvomno velja za Francijo, za Italijo in še za marsikatero drugo državo. Globalizacijo smo razumeli kot rešilno strategijo, ki nam bo prinesla samo blagostanje. V resnici pa je globalizacija enim prinesla blagostanje, drugim pa brezup in revščino. Ljudi, ki jih je globalizacija negativno prizadela, smo zanemarili. Zdaj imamo pred očmi Francijo, ki je najbolj nazoren primer