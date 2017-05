Proces za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran je v sklepno fazo prešel konec minulega tedna, ko je komisija sprožila pisni postopek za sprejetje omenjenega delegiranega akta.

Komisija je delegirani akt sprejela po posvetovanju z vsemi članicami unije in s splošno javnostjo, ki je trajalo štiri tedne. V času posvetovanja je bil osnutek delegiranega akta spremenjen, tako da so se upoštevali prejeti prispevki, če so vključevali nove elemente, so ta teden pojasnili viri pri komisiji.

Kot so spomnili na kmetijskem ministrstvu, je komisija pri pripravi delegiranega akta delno upoštevala slovenske pripombe. Tako po navedbah ministrstva ni ugodila prvotni zahtevi Hrvaške iz maja 2013, da prekliče veljavno slovensko geografsko zaščito za teran, izpostavili pa so tudi dodatne omejitve glede označevanja sorte vinske trte teran na vinih, pridelanih v hrvaški Istri, tako da se naziv sorte teran lahko označuje le v istem vidnem polju in z manjšimi črkami kot Hrvaška Istra.