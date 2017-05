Požar, ki se je sinoči vnel v Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla ob jeseniški deponiji, so gasilci po besedah vodje intervencije Bena Bohinca iz GARS Jesenice pogasili okoli pol štirih zjutraj. Kot je še dejal, bodo vzrok požara ugotavljale pristojne službe.

Da je za požar morda kriv požig, meni Slavko Hrženjak, direktor podjetja Publicus, ki je 100-odstotni lastnik družbe Ekogor, upravljalca z jeseniškim CERO-m. "Zagorelo je na robu odlagališča lahke frakcije, torej v bale stisnjenih plastičnih delov. Videti je bilo, kot da bi nekdo nekaj polil in s tem zanetil požar," pravi. Po njegovem naj bi to dokazovala gasilska dokumentacija, na kraju dogajanja pa so bili včeraj tudi policisti, ki pa sumov storitve kaznivega dejanja še niso potrdili ali ovrgli. Kot so nam pojasnili na PU Kranj, policisti o požaru še zbirajo obvestila in preverjajo sum, ali bi bil požar lahko podtaknjen.

Slavko Hrženjak: Kaj podobnega se še ni zgodilo! "Da bi bale plastičnih delcev, ki so čakale na odvoz na termično obdelavo v Avstrijo, zagorele same od sebe, ni možno. Ne gre za vnetljive materiale, ki bi bili podvrženi samovžigu, pa tudi stisnjenost v bale jim to preprečuje. Na nobeni od lokacij, tudi tam, kjer takšni plastični deli oziroma tako imenovana lahka frakcija ni stisnjena v bali, še ni zagorelo v vseh letih, odkar se ukvarjamo s predelavi odpadkov," je dejal Hrženjak. Pogorišče, ki je danes komaj opazno, si je dopoldne skupaj s predstavniki upravljalca ogledala tudi delegacija jeseniške komunale in občine. Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger je pohvalil prizadevnost gasilcev, ki so se borili z ognjenimi zublji ter dodal upanje, da bodo pristojni organi razjasnili vzrok požara.