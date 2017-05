Finci so glede na formo v skupinskem delu z 2:0 presenetili Američane, z dobro igra pa sta navdušili nefavorizirani ekipi Švice in Nemčije. Nemčija se je proti Kanadčanom, ki so se prebudili po porazu v skupinskem delu s Švicarji, upirala na krilih vratarja Philippa Grubauerja. Prav tako so se kot enakovreden nasprotnik izkazali reprezentanti Švice. Švedi so sicer brez težav držali posest, a se je izkazalo, da je možno z disciplinirano obrambo in hitrimi protinapadi konkurirati tudi najboljšim reprezentancam. Rusi so s 3:0 odpravili težkega nasprotnika s Češke.

ZDA – Finska 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Američani so osvojili prvo mesto v svoji skupini, potem ko so klonili le proti Nemčiji, zatem pa nanizali same zmage. Finci so bili v Parizu zelo neprepričljivi in osvojili zanje skromno četrto mesto v skupini. Dotedanjemu poteku navkljub je Finska prikazala izjemno predstavo in imela po zamujenih priložnostih v prvi tretjini na začetku drugega dela še igralca več na ledu; zadel je Mikko Rantanen. To je bil tudi edini zadetek po 40 minutah, Finci so imeli nekaj več priložnosti zaradi več ameriških kazni, toda ekipi sta odločitev preložili na zadnji del tekme, ko so zopet udarili Finci.

Za povišanje na 2:0 je poskrbel Joonas Kemppainen. Američani so morali tvegati in so že skoraj tri minute pred koncem zaigrali brez vratarja Jimmyja Howarda, a so ob tem naredili prekršek za izključitev, brez dodatne prednosti pa tudi ob igralcu v polju namesto vratarja niso mogli zrežirati preobrata.