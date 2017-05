Gosti so vodili z 2:0, potem ko sta zadela Rickard Rackell (12.) in Nick Ritchie (31.), a se domačini niso predali in so v končnici zadnje tretjini izid izenačili. Najprej je zadel P.K. Subban v 54. minuti, 35 sekund pred koncem rednega dela pa je izenačil Filip Forsberg. V podaljšku se je odvijal ogorčen boj, gostitelje pa je globoko v podaljšku v črno zavil Perry.

»Vsaka tekma v končnici je na nož, na vsaki moraš tvegati in iz sebe iztisniti svoje najboljše lastnosti. V nasprotnem primeru lahko pozabiš na zmago. V končnici zadnje tretjine smo zapravili lepo prednost, v podaljšku pa smo bili agresivnejši in imeli več priložnosti od tekmecev ter zasluženo zmagali,« je po zmagi v Nashvillu med drugim dejal Perry.

Peta tekma bo v noči na nedeljo v Anaheimu, ekipi pa igrata na štiri zmage.