Različne oči različno vidijo modro knjižico britanskih konservativcev. Kot so različno videle rdečo knjižico laburistov, ki se je pojavila dva dni prej. Konservativna premierka Mayeva za objavljeni manifest svojih torijcev zatrjuje, da je ne samo podlaga za uspešno izvedbo brexita, ampak za večinsko vlado, ki bo delala za večino v Britaniji. Desno krilo konservativcev jo sicer kritizira, da je »rdeča torijka«, opozicijske stranke pa, da je sestavila listo želja za bogato peščico in potrdila sloves konservativcev kot zlobne stranke.

Čeprav so konservativci kritizirali napoved laburistov, da bi v primeru zmage povišali davke (za najbogatejših pet odstotkov Otočanov), v njihovem manifestu ni dosedanje obljube, da ne bodo zvišali davka na zaslužek in tako imenovanega državnega zavarovanja, ki pokriva socialno in zdravstveno varstvo. Konservativci očitno računajo na to, da bodo – tako kot brexitski tabor na referendumu – na volitvah dobili veliko glasov z obljubami o omejevanju priseljevanja. Britancem zagotavljajo, da ga bodo znižali na nekaj deset tisoč priseljencev na leto. Obljubljajo tudi, da bo konservativna vlada vsako leto do 2022 državnemu zdravstvu, ki je v najhujši krizi v zgodovini, dala dodatnih osem milijard funtov. Bolj verjetno pa je, da na skrivaj načrtujejo privatizacijo državnega zdravstva.

Ob predstavitvi manifesta je Mayeva volitve razglasila za »priložnost za gradnjo velike meritokracije v Britaniji«. Pri tem je v bistvu sunila glavno volilno geslo laburistov, zapisano na naslovnici njihovega rdečega manifesta »Za številne, ne za peščico«, saj je dejala, da gradnja velike meritokracije pomeni »Britanijo, ki ne deluje samo za privilegirano peščico, ampak za vsakogar«. Navedla je tudi pet glavnih prioritet: močno ekonomijo, soočanje s posledicami brexita, spoprijemanje s trdovratnimi socialnimi razlikami, odziv na izzive, ki jih prinaša starajoča družba, in nadzor nad močjo hitro se spreminjajoče tehnologije.

Eksplozivna reforma nege ostarelih

Najbolj, kot eksplozija, pa odmeva napovedana reforma financiranja socialne nege ostarelih Britancev. Tisti, katerih premoženje je vredno več kot 100.000 funtov, bodo morali sami plačevati za svojo nego, vendar bodo lahko plačilo odložili do svoje smrti. Zato so kritiki to, po mnenju večine ljudi zlobno programsko idejo, ki bi v Londonu prizadela skoraj vsakogar, razglasili za davek na smrt. Za premoženja ne bi šteli samo morebitne prihranke ostarelih, ampak tudi vrednost njihovih domov.

Modri manifest je najbolj nenaklonjen ravno ostarelim. Konservativci napovedujejo, da bi upokojencem z boljšimi pokojninami ukinili dodatek od 100 do 300 funtov, ki ga zdaj dobijo vsi za ogrevanje v zimskih mesecih, ne navajajo pa, kaj so zanje boljše pokojnine. Ukinili bi tudi tako imenovani trojni zaklep državnih pokojnin. Zdaj velja, da se vsako leto povišajo ali za toliko kot povprečni zaslužek ali kot inflacija (kar pač znese več) oziroma za 2,5 odstotka, če sta oba nižja od 2,5 odstotka. To zadnje bi ukinili.

Posebej na Škotskem odmeva tudi obljuba, da konservativna vlada ne bi dovolila novega referenduma o škotski neodvisnosti pred končanjem brexitskih pogajanj. Očitno pa v sedanjem vodstvu modrih torijcev pogrešajo tudi prepovedani okrutni lov s psi na lisice, saj manifest obljuba parlamentarno glasovanje o ukinitvi prepovedi tega lova.