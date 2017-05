Ogenj, ki se je razplamtel na deponiji Mala Mežakla nad Jesenicami, so sinoči videli prebivalci Jesenic in okoliških krajev. Medtem ko se je dim z odlagališča širil od Koroške Bele do Hrušice proti Kranjski Gori, so se gasilci s šestimi gasilskimi vozili borili z ognjenimi zublji. Ker je bila večina gasilcev na intervenciji, na GARS Jesenice s podrobnejšimi informacijami niso razpolagali. Povedali so le, da posebnih ukrepov okoliškim prebivalcem še niso svetovali.

Po informacijah očividcev je proti večeru zagorelo v Centru za ravnanje z odpadki (CERO) Mala Mežakla. V njem zbirajo mešane komunalne odpadke, ki jih je po novih pravilih pred odlaganjem na deponijo treba mehansko in biološko obdelati. Potem ko je družbi Ekogor, ki center upravlja, uspelo dobiti dovoljenje za poskusno obratovanje, ji je polovico nakopičenih odpadkov s kupa, s katerega se je v bližnja naselja širil smrad, uspelo predelati. Na praznem prostoru so po naših informacijah začeli odlagati že obdelane odpadke – tako imenovano lahko frakcijo, na kateri naj bi sinoči zagorelo. Prav za te odpadke je konec aprila Ekogor po besedah tehnologinje Tee Ulaga od inšpektorata za okolje in prostor dobil izvozno dovoljenje za termično izrabo v sosednji Avstriji, vendar dogovorov o dinamiki prevzema še niso sklenili.