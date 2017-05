Novela zakona o pacientovih pravicah, ki jo je včeraj potrdila vlada, bolnikom prinaša nekaj dodatnih pravic. Potem ko jim bolniki predložijo napotnico, ne bodo mogli v nedogled odlagati njihove uvrstitve na čakalni seznam, pred vrati ordinacije pa jih praviloma ne bodo smeli pustiti čakati dlje kot pol ure. Prav tako jim bo v pomoč nova stopnja nujnosti, pri kateri lahko čakajo največ dva tedna. A nekatere dosedanje opore, na katere so se lahko naslonili ob predolgih čakalnih dobah, bolniki z aktualnim predlogom tudi izgubljajo. Čakanje na zdravljenje raka na primer ni več izrecno omejeno na največ en mesec: novela namesto tega presojo prepušča zdravnikom, ki o pacientovi nujnosti odločajo od primera do primera.

Nova stopnja nujnosti, ko potrebujejo zdravljenje v dveh tednih, je namenjena tudi bolnikom z rakom, je dejala ministrica Milojka Kolar Celarc. Hkrati pa ima zdravnik možnost triaže, torej presoje nujnosti pri vsakem posameznem bolniku. »V primeru rakavih obolenj lahko izvide pregleda takoj in na tej osnovi določi tudi drugačno stopnjo nujnosti. Vodstvo Onkološkega inštituta pa je že javno povedalo, da paciente naroča v skladu s stroko, ko so potrebna obsevanja ali kemoterapije. Po podatkih iz bolnišnic v primeru raka ne moremo trditi, da gre za prekomerno čakalno dobo.« Ministrica je dodala še, da ni vsaka vrsta raka enako nujna in so zato sprejemljivi različni roki čakanja.

Čakalne dobe v onkologiji niso nova težava, so pa imeli bolniki, kadar so presegle dopustne meje, doslej možnost zdravljenja v tujini. Nekaj bolnikov jo je v minulih letih tudi izkoristilo.