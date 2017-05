Italijanski finančni sklad Palladio Finanziaria je zaradi muhavosti Hrvatov, ki so onemogočali dokončanje posla, februarja letos minila vsa dobra volja. »Ustavljamo vse prodajne aktivnosti,« se je glasilo njihovo sporočilo. Odmevalo ni le po Balkanu, kjer ima Cimos še vedno približno ducat tovarn, temveč daleč po Evropi in čez lužo. Namesto prevzeti Cimos so imeli Italijani pripravljen rezervni scenarij. V Indiji in Mehiki, torej v državah, kjer imajo številni izdelovalci avtomobilov tovarne, so nameravali izpeljati dva prevzema, smo izvedeli neuradno.

Po odstopu Italijanov je Cimos postal osrednja politična tema, pojavile pa so se ličinke idej, da bo država enega od največjih slovenskih izvoznikov reševala po načelu zasebnega vlagatelja. Slišati je bilo dosti bolj optimistično, kot je dejansko bilo. Optimizem se je še okrepil, ko so v Frankfurtu Cimosovi kupci ob domnevi, da bo družba finančno stabilna, soglašali z državnim načrtom. Toda vse skupaj je predstavljalo le dekoracijo v spodletelem prodajnem postopku. Če bi država želela Cimosu povrniti nekdanjo slavo razvojnega dobavitelja, bi morala vanj vlagati po več deset milijonov evrov. Za predstavo: v razvoj turbopolnilnikov je treba vložiti okoli 20 odstotkov šele čez leta doseženih prihodkov. Če ne bi zelo vlagali v razvoj, ki pa ga od države tudi zaradi omejitev evropske komisije o dovoljenih državnih pomočeh ni bilo pričakovati, bi bil Cimos v očeh izjemno zahtevnih kupcev v avtomobilski industriji deklasiran.

Odmevnega sestanka v nemški finančni prestolnici se HTT ni udeležil. To je bil signal, s katerim si sprva nihče ni belil glave. Toda ravno odsotnost Američanov v Frankfurtu je pomenila nov žarek upanja za Cimos. Ker HTT sodeluje tudi s proizvajalcem avtomobilskih delov TCH Cogeme v lasti Palladia Finanziarie, je od Italijanov zahteval, naj storijo vse, da se bo prevzem Cimosa uspešno končal. Stisnjeni pred zid so se vrnili za pogajalsko mizo. Sledila so številna usklajevanja in izjemno obsežna priprava včeraj podpisanih svežnjev aktov.

V sklepni etapi, od marca dalje, ni bila storjena nobena napaka, s tem pa je država v eni najzahtevnejših privatizacij doslej rahlo popravila vtis. Lahko bi rekli, da je bil v tem intervalu prodajni postopek vzoren. Vse prej kot to pa je bil, ko ga je do sredine lanskega leta usmerjal finski državljan Janne Harjunpää, nekdanji vodja upravljanja terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Pod njegovo taktirko naj bi bil privilegiranec za prevzem Cimosa bosanski državljan Nijaz Hastor, lastnik propadle koroške skupine Prevent Global. O prodaji Cimosa še zdaleč niso bili po svetu seznanjeni vsi, za katere bi bil lahko zanimiv. Ko sta vse niti v svoje roke prevzela prva dama Slovenskega državnega holdinga Lidia Glavina in glavni izvršni direktor DUTB Imre Balogh, veliko ni bilo več mogoče narediti. Zaradi pomanjkanja naročil, ki so jih kupci pogojevali s privatizacijo, se je skrajni čas, da se Cimosu podveže arterija, iztekal.

Popotnica za Italijane je dobra. Pri izdelavi turbopolnilnikov zaradi teženj po zniževanju porabe goriva, enem od najperspektivnejših programov v avtomobilski industriji, je namreč Cimos v svetovni špici. Toda podobno kot post scriptum lahko spremeni vsebino pisma, bomo o uspešnosti Cimosovega prevzema lahko sodili šele čez leta.