Potem ko je bilo v torek na prvi finalni tekmi državnega prvenstva v Rogaški Slatini dvakrat vse pripravljeno za veliko slavje domačega moštva, je na sceno stopil Olimpijin košarkar Nikola Janković in poskrbel, da je uvodna zmaga romala v Ljubljano. Zmaji so s tem tako rezultatsko kot psihološko prevzeli kontrolo nad serijo, a jasno je, da se Rogaška po prvem porazu ne bo predala, še posebej, ker ima v moštvu izjemno izkušenega posameznika Dragišo Drobnjaka, ki je hkrati tudi odličen motivator. Pred današnjo drugo tekmo ob 18. uri v Tivoliju bo moral 39-letni Kranjčan, ki je v karieri že šestkrat prišel do naslova slovenskega prvaka, uporabiti vse svoje prijeme, saj se bo skupaj s soigralci v primeru poraza znašel v izjemno težki situaciji.

Taktične napake Rogaške

Ko je Janković v podaljšku prve tekme še drugič prehitel sireno, so košarkarji Rogaške sklonili glave in bili povsem poklapani. Tudi ko se je dvorana že izpraznila, so še vedno sedeli na klopi ob igrišču, zrli v prazno in si v glavah ponavljali potek neverjetnih dogodkov. Jasno jim je bilo, da so bili za poraz krivi sami, glava pa jih je gotovo še bolj zabolela, ko so si naslednji dan ogledali posnetek. Če bi Tadej Ferme po košu tri sekunde pred koncem rednega dela namerno zgrešil dodatni prosti met, bi Olimpiji v najboljšem primeru ostal le še poizkus s sredine igrišča. Ko so Ljubljančani nato po minuti odmora izvajali avt na polovici Rogaške, bi morali njeni igralci še pred prvo podajo storiti osebno napako za dva prosta meta. A sledila je Jankovićeva trojka, podaljšek in usodna napačna podaja Drobnjaka osem sekund pred koncem. »Devin Oliver je zadeval kot Kevin Durant. A če dobiš na koncu trojko Jankovića, je jasno, da si imel tudi nekaj smole,« je bilo mnenje trenerja Rogaške Damjana Novakovića, ki pa se mora zavedati, da nosi velik del odgovornosti za serijo zgoraj omenjenih taktičnih napak.

50-letni strateg bo danes od svojega moštva zahteval pravo reakcijo, smernice pa iskal v drugi tekmi polfinala. Takrat se je namreč Rogaška znašla še v nekoliko težjem položaju, saj je po domačem porazu proti Zlatorogu igrala tekmo za biti ali ne biti, jo dobila in nato slavila še v Rogaški Slatini. »Olimpija je opravila šele prvi korak na poti proti naslovu državnega prvaka. Vse je še odprto, moja ekipa pa ima pravi karakter, kar je v letošnji sezoni že večkrat dokazala. V Tivoliju bom lahko znova računal na Miho Fona, kar pomeni ogromno, saj je pomemben člen moštva in igralec več v rotaciji. Če bomo igrali bojevito in moško kot v torek, potem imamo lepe možnosti, da serijo izenačimo,« napoveduje Novaković.