Jan Polanc je po osmih dneh in 1371 kilometrih moral predati modro majico najboljšega hribolazca italijanskega kolesarskega Gira. Za mladega Kranjčana je bil ključni trenutek že daleč od cilja najdaljše etape letošnje izvedbe. Na gorskem cilju Colla di Casaglia sta se udarila s Špancem Omarjem Frailejem. Čeprav je Polanc poskušal z dolgim finišem, je bil Španec, ki je zadnji dve leti osvojil lovoriko kralj gora na španski Vuelti, hitrejši.

Tudi Luka Mezgec je bil jezen. Že ob slavju Kolumbijca Fernanda Gavirie so se v ozadju na ustih kolesarja Orica Scotta videle besede razočaranja in jeze. Sprinterski vlak se za Caleba Ewana (82.) ni posrečil. »Ni se izšlo. Caleb se je izgubil v vrtincu zaključnih kilometrov. Šele ob pregledu posnetka in analizi bomo videli, kaj se je zgodilo. Mi smo vse odlično naredili. Samo Caleba potem ni bilo tam,« je bil po zapravljeni priložnosti razočaran Kamničan, ki je bil 16. Jutri bo še ena priložnost. Zadnja za sprinterje. Trasa je ravna kot biljardna miza. Slavo dneva je tako včeraj že tretjič pobral Kolumbijec Fernando Gaviria. »Ne, nimam se za najboljšega sprinterja. Še vedno je to Andre Greipel. Tokrat sem morda le v boljši formi, imam boljšo ekipo,« je skromno pripomnil Gaviria, ki ciklamne majice sprinterja verjetno ne bo branil do Milana.

Luka Mezgec se je pred začetkom najdaljše etape (229 kilometrov) spraševal, katera od ekip bo sploh kontrolirala ubežnike, ki so v dosedanjem poteku dobili neobičajno več prostora kot v preteklih izvedbah. Ubežniki nazadnje niso bili nevarni. Več ekip z najboljšimi sprinterji je našlo skupni interes. Jan Tratnik, ki se je po odlično odpeljani vožnji na čas pohvalil, da se zelo dobro počuti in obrača visoke številke moči, je že vnaprej predvidel, da poskus bega ne bi imel smisla. Matej Mohorič je imel veliko postoriti v sprinterskem vlaku ekipe UAE Emirates. »Imel sem nalogo, da zadnja moža v vlaku Roberta Ferrarija in Sacha Modola pripeljem čim bolj v ospredje. Pripeljal sem jih do zadnjih 500 metrov,« je bil z dobro opravljenim delom zadovoljen Mohorič. To dokazuje tudi to, da sta bila naposled oba med deseterico, le raketa ekipe Sacha Modolo več od sedmega mesta ni zmogel. »Za zdaj nam gre kot ekipi odlično. Škoda, ker je v sredo Rui Costa za malo zgrešil še etapno zmago. Upamo, da bomo imeli še kakšno priložnost,« se nadeja Mohorič. Luka Pibernik je do ciljne črte pilotiral Vincenza Nibalija, kar je njegova glavna naloga v hitrih zaključkih. »Bilo je v redu, a vseeno ne optimalno, saj smo izgubili šest sekund,« je bilo Piberniku malo hudo, ker so zaradi 'luknje' v koloni v primerjavi z najboljšimi v etapi dobili šest sekund slabši čas.

Izidi 12. etape (229 km): 1. Gaviria (Kol, Quick-Step) 5,18:55, 2. Mareczko (Ita, Wilier Triestina), 3. Bennett (Irs, Bora-Hansgrohe), 16. Mezgec (Orica-Scott) vsi isti čas, 22. Pibernik (Bahrain-Merida) + 0:06, 24. Polanc (UAE Emirates), 35. Koren (Cannondale-Drapac), 52. Mohorič (UAE Emirates) vsi isti čas, 120. Tratnik (vsi Slo, CCC Sprandi Polkowice) + 1:38, skupni vrstni red: 1. Dumoulin (Niz, Sunweb) 52,41:08, 2. Quintana (Kol, Movistar) + 2:23, 3. Mollema (Niz, Trek-Segafredo) + 2:38, 18. Polanc + 7:39, 111. Pibernik + 1:28:49, 112. Tratnik + 1,29:31, 133. Mohorič + 1,40:46, 139. Koren + 1,42:02, 152. Mezgec + 1,49:14.