Po devetih mesecih se na teniška igrišča vrača dolga leta najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog. Na svetovni lestvici je Štajerka trenutno 179., od Slovenk sta pred njo Dalila Jakupović (130.) in Tamara Zidanšek (141.). Za 26-letno Polono Hercog je težko obdobje, saj se je v mesecih odsotnosti soočila kar s štirimi poškodbami. Pred odhodom v Pariz, kjer se bodo v ponedeljek začele kvalifikacije na drugem turnirju največje četverice, je bila optimistična. Zaveda se, da se podaja na dolgo pot, na kateri ji bo večkrat spodrsnilo. Vprašanje je le, kako se bo pobrala po padcih.

Kakšne poškodbe je v zadnjem letu imela Polona Hercog? Najprej si je poškodovala lopatico. Med zdravljenjem je začutila bolečine v levem kolenu. Preiskave so pokazale, da je imela poškodovan hrustanec, prišlo pa je tudi do izliva v kolenu. Poškodbo je zdravila z injekcijami. Ko je pozdravila koleno, je šla po božiču na operacijo slepiča in divertikla. Ko je dočakala konec nesrečnega leta, je optimistično zrla k povratku. A se je znova zapletlo. Vnela se je namreč tetiva na zapestju in tako se je soočila z novo težavo. Pravi, da se občasno še vedno pojavijo kakšne bolečine, a je takšno življenje športnikov, saj brez njih preprosto ni napredka in uspehov.

Lepi spomini na Pariz »Glede na to, da sem zadnji turnir igrala lani avgusta, ne morem reči, da sem v formi. Manjkajo mi tekme in tekmovalni ritem, zato bom potrebovala nekaj časa, da se privadim na tekmovanja in potovanja. Zame je predvsem pomembno, da se vračam na teniška igrišča in da verjamem vase. Nekje je treba začeti, pa četudi na enem največjih turnirjev na svetu, kjer so zbrane vse najboljše igralke sveta. V Parizu sem se vselej počutila dobro in imam nanj lepe spomine. Vsak dan bom morala dati vse od sebe in paziti na svoje telo. V tem primeru mi bo lahko hitreje uspelo uresničiti cilje,« je pred včerajšnjim dopoldanskim treningom v Mariboru povedala Polona Hercog, ki bo v mesto luči odpotovala danes. »Res je, da sem se na svoji športni poti že vračala po poškodbi. Tedaj sem si nabrala izkušnje, ki mi bodo prišle prav, poleg tega pa sem tudi bolj potrpežljiva, kar je v športu zelo pomembno. Nesmiselno se je vračati v vrhunski šport, če nisi povsem zdrav,« odgovarja Polona Hercog, ki je bila doslej na svetovni lestvici najvišje na 35. mestu. Peščeno podlago ima Mariborčanka najraje med vsemi, zato ni presenetljivo, da se želi vrniti na tekmovalno sceno na oranžni podlagi. »Tudi po Parizu bom tekmovala na peščenih turnirjih nižjega ranga. Najprej serije ITF. Navsezadnje bom v nadaljevanju sezone branila nekaj točk iz lanske sezone, tako da me čaka težko delo,« pravi Štajerka.