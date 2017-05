Končnica v košarkarski ligi NBA se za zdaj odvija povsem po pričakovanjih. Golden State in Cleveland sta namreč svetova zase in v izločilnih bojih sploh še nista okusila grenkobe poraza. Bojevniki v konferenčnem finalu na Zahodu v zmagah proti San Antoniu vodijo z 2:0, kavalirji pa na vzhodu proti Bostonu z 1:0. Če se bosta moštvi pomerili v velikem finalu, se bo prvič v zgodovini lige zgodilo, da se bosta za naslov prvaka trikrat zapored udarili isti moštvi. Leta 2015 je bil boljši Golden State, lani pa Cleveland.

Z desetimi zaporednimi zmagami v končnici brez poraza je Golden State postavil rekord kluba in hkrati postal šele peto moštvo v zgodovini, ki mu je to uspelo. Stephu Curryju, Kevinu Durantu in druščini je bilo še najtežje na prvi tekmi konferenčnega finala, ko so zaostajali že za 25 točk. A takrat je sledil morda celo ključen dogodek serije, saj je zvezdnik San Antonia Kawhi Leonard po metu za tri točke ob Zazi Pačulii nerodno pristal na že poškodovani gleženj, zapustil parket in nato izpustil tudi drugo tekmo. Trener Gregg Popovich je gruzijskega košarkarja naslednji dan obtožil, da je ob zapiranju z nogama namerno stopil v prostor pristanka Leonarda, eden od najbolj gorečih navijačev San Antonia pa je celo vložil tožbo proti Pačulii, češ da naj bi s to potezo pokvaril možnosti Spursov, da bi bili konkurenčni.

Precej bolj izenačena končnica se odvija v hokejski ligi NHL. V finalu Vzhoda Ottawa proti Pittsburghu vodi z 2:1, z enakim rezultatom pa na Zahodu Nashville proti Anaheimu. New England Revolution slovenskega nogometaša Antonia Delamee Mlinarja pa je medtem v ameriški nogometni ligi MLS dosegel najbolj prepričljivo zmago v letošnji sezoni. S 4:0 je bil boljši od moštva Real Salt Lake, pri čemer je Delamea Mlinar kot vsakokrat doslej na zelenici prebil vseh 90 minut.

Končnica v NHL Vzhod, finale: Ottawa – Pittsburgh 2:1, 2. krog: New York – Ottawa 2:4, Washington – Pittsburgh 3:4, 1. krog: Montreal – N. York 2:4, Ottawa – Boston 4:2, Washington – Toronto 4:2, Pittsburgh – Columbus 4:1. Zahod, finale: Nashville – Anaheim 2:1, 2. krog: Nashville – St. Louis 4:2, Anaheim – Edmonton 4:3, 1. krog: Nashville – Chicago 4:0, Minnesota – St. Louis 4:1, Anaheim – Calgary 4:0, Edmonton – San Jose 4:2.